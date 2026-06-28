Vanmiddag mag u weer kijken naar de opgevoerde Birootjes in de goorste raceklasse van de autosport en dat is inclusief de Formule E. Wie (ook) afvallig is van het F1-geloof is weer van harte welkom bij uw eerste grote liefde: de motorsport. De TT Assen, de Kathedraal - het was de allermooiste baan van allemaal tot ze er een van de meest gewone banen van allemaal van maakten. Desalniettemin blijft Assen uniek, met 110.000 beukers (vooral uit noord, oost en zuid) op de tribunes, lekkere koude biertjes in de kramen (historische bierprijs: zie foto onder) en steile taluds waar u de broodjes worst weer uit kan brokkelen. Gisterenavond al de TT Nacht - vroeger rauw, nu commercieel - en nu dus met een kater uit de hel in het gras hangen. NU NU NU de Moto2 waarbij u juicht voor #84 Zonta van den Goorbergh (zoon van) en voor #95 Collin Veijer. Straks, om 14.00 uur, de grote jongens, bij de Grand Prix van Assen. Stijlloze voorspelling: WRAAK voor Marco Bezzecchi. Liefhebbers kijken hierrrr bij Ziggo, glory hunters kijken bij de NOS.

Update - Veijer 9, Goorbergh 13

Update - MEGA CRASH van WK-leider Bezzecchi (sorry voor de tip he)