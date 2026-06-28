LIVE! De TT Assen
Hallo pitsdame bent u nog niet verboden?
Vanmiddag mag u weer kijken naar de opgevoerde Birootjes in de goorste raceklasse van de autosport en dat is inclusief de Formule E. Wie (ook) afvallig is van het F1-geloof is weer van harte welkom bij uw eerste grote liefde: de motorsport. De TT Assen, de Kathedraal - het was de allermooiste baan van allemaal tot ze er een van de meest gewone banen van allemaal van maakten. Desalniettemin blijft Assen uniek, met 110.000 beukers (vooral uit noord, oost en zuid) op de tribunes, lekkere koude biertjes in de kramen (historische bierprijs: zie foto onder) en steile taluds waar u de broodjes worst weer uit kan brokkelen. Gisterenavond al de TT Nacht - vroeger rauw, nu commercieel - en nu dus met een kater uit de hel in het gras hangen. NU NU NU de Moto2 waarbij u juicht voor #84 Zonta van den Goorbergh (zoon van) en voor #95 Collin Veijer. Straks, om 14.00 uur, de grote jongens, bij de Grand Prix van Assen. Stijlloze voorspelling: WRAAK voor Marco Bezzecchi. Liefhebbers kijken hierrrr bij Ziggo, glory hunters kijken bij de NOS.
Update - Veijer 9, Goorbergh 13
Update - MEGA CRASH van WK-leider Bezzecchi (sorry voor de tip he)
BEZZECCHI CRASHES OUT!!! 😱— TNT Sports Bikes (@bikesontnt) June 28, 2026
This was huge for the World Championship leader 💥#MotoGP | #DutchGP | Live on TNT Sports and HBO Max pic.twitter.com/mC2TViaMiX
Archiefbeeld uit 2012
Terugkijker 2012 met Jeune Tom Staal
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Oranje - het rapport (3)!
In de volgende ronde tegen Marokko en dat moet beter want anders, euh, stelen die Marokkanen de overwinning
Oranje - het rapport (2)
We worden wereldkampioen
NEDERLAND VERNEDERT ZWEDEN
De Leeuw van Oranje opent zijn kaken bij het vallen van de avond. En dat geldt niet alleen voor deze avond, beste vrienden, beste landgenoten, beste voetbalkijkers, beste Dutch Fanatics
WK, BORD OP SCHOOT! Frankrijk - Senegal
Zit die blequeschete van een coach aan de botox of wat
Oranje - het rapport!
Omdat helemaal niemand het doet, doen wij het maar weer he!
We worden wereldkampioen!
In de finale rollen we die Oezbeken gewoon op
Arm Oezbekistan compleet overhoop gespeeld door fenomenaal Nederlands elftal
Koemanbal te ingenieus voor Cannavarobal
Knokken in het StamCafé! Rico Verhoeven vs. Oleksandr Usyk
Rico heeft verloren, vreselijke beslissing van de ref
LIVE WEGEN! Rico vs. Usyk
Kijken naar mannen die op een weegschaal staan, kan het mannelijker?