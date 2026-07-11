Okee de Goodwood Revival is nóg vetter met allemaal coureurs die met vintage superkarren willen laten zien wie de grootste kloten heeft, maar het échte festival of speed is natuurlijk de Goodwood FOS. Hele dag met supercars, hypercars, driftcars, F1-wagens, vintage F1-racers, testmodellen, prototypes en allerlei andere krankzinnige gevaartes een heuvel opjanken, en langs de kant maar bier toeteren. MotoGP-icoon Valentino Rossi spinde zojuist met de krankzinnige BMW V12 LM, de winnaar van Le Mans 1999. Lando Norris ragt wat driftwagens naar boven. Andere oud-F1-coureurs doen een aanval op de snelste tijd. Timetable hier - effe een uurtje erbij tellen. De winnaars van de laatste twee jaar waren trouwens Ford Supertrucks en besef: deze totaal krankzinnige Groenlinks020-beuker reed een snellere tijd dan déze McLaren Solus. U mag lekker thuis, op de bank, biertje erbij, geen gedoe, veel plezier.