Het meest megalomane motorsportevenement van het jaar is weer bezig, met vandaag de laatste dag en de hoofdrace (de Senior TT). Rondjes racen over de openbare weg van het eiland Man en dat gaat dan met een gemiddelde snelheid van 200 km/h+. Ieder jaar weer extreme beelden van de dodenprocessie al is er dit jaar ZOWAAR nog helemaal niemand gestorven. Op het tellertje ziet u regelmatig 300+ en dat is: vrij rap. Levensmoe, we zijn het niet, maar we kijken wel een rondje mee. Is het al tijd voor bier.