Pastaatjes maken, dat kunnen die Italianen heel goed. Espresso drinken. Onder een cipres hangen en een flesje Barbaresco wegtoeteren, kunnen ze ook heel goed. Maar humor als het om Ferrari gaat, dat hebben ze niet. Want Ferrari is al jaren shit en als je dan op het circuit van Monza bijdehand gaat doen dat je fan bent van Max Verstappen staan die opgefokte knaapjes alweer jankend naar hun moedertje te gesticuleren. Derhalve, respect voor de Leeuw, met vandaag de KWALIFICATIE voor de Grand Prix van Italië. De geplaagde Red Bulletjes gingen in de trainingen meer dan prima in de long run. Kwalificatie zal spannend worden tussen Verstappen, Leclerc, Norris, Piastri & Russell. Later meerrrrr.

UPDATE - Norris 1, Piastri 2, Verstappen... 7