Ronkende motoren, rokend rubber en vonkende vloeren: de F1 is terug! Met vandaag de eerste vrije trainingen van het seizoen. Ideaal voor op uw tweede scherm tijdens een saaie kantoordag. Tijdens de testdagen vorige week reden ze allemaal nog met zandzakken rond, dus dat zei qua tijden helemaal niets. Nu gaan we (hopelijk) echt uitvinden hoe de verhoudingen liggen. Of Red Bull echt zo snel als iedereen denkt en we ons kunnen opmaken voor een wekelijks Wilhelmus of dat er toch nog iemand is die ons redt van een voorspelbaar seizoen. Of een Güntherloos Haas helemaal wegvalt of dat de rode lantaarn toch aan de zwabberend stokbroden van Alpine wordt overhandigd. En natuurlijk of Ferrari dit jaar nog spectaculaire nieuwe manieren vindt om het zichzelf moeilijk te maken. De door de T. aangezwengelde rel rond Christian Horner bleek slechts een aerodynamische storm in een glas Red Bull, dus we kunnen beginnen. Er staan 24 races voor de deur en die starten hier. Gas erop!

UPDATE: Max op radio nog ontevreden over de auto.

FP1 resultaten: hier.

UPDATE: Mercedes brandt een kaarsje voor Hamilton (maar is wel snel)

UPDATE: Drama naast de baan! "A Google drive containing all the “Christian Horner evidence” has just been emailed from an anonymous account to hundreds of journalists"

FP2 klaar: Mercedes snelste en Max blijft op P6 hangen. Tijden hier.