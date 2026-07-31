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Alleen boetes voor Nederlandse vrachtwagens die over Merwedebrug rijden dankzij EU-afspraken

Goed: geregeld

plaatje van poolse vrachtwagen over de merwedebrug

Er zijn van die dagen dat je je afvraagt of het wel zo'n goed idee is om lid te zijn van de Europese Unie, een vergaande samenwerking tussen landen die niet alleen ontzettend verschillend zijn, maar ook simpelweg verschillende belangen hebben. En dan lees je weer een hartverwarmend bericht over transnationale samenwerking waardoor je zeker weet: het is Brussel waar wij allen thuis horen. "Van zaterdag tot en met woensdag reden 8141 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte brug, ondanks het verbod. Dat meldt Rijkswaterstaat (RWS). Een groot deel daarvan, ongeveer 80 procent, had een buitenlands kenteken. Vanwege regelgeving konden zij nog niet worden beboet; die kentekens worden niet door de camerasystemen geregistreerd. De overtreding valt namelijk niet onder Europese afspraken die het uitwisselen van kentekengegevens tussen landen mogelijk maakt." Dus 20% van de vrachtwagens betaalt 100% van de boetes a 500 euro voor het beschadigen van een brug die met 100% Nederlands belastinggeld gerepareerd moet gaan worden. Schitterend.

Ja nee dat schiet op

Tags: eu, boetes, merwedebrug
@Ronaldo | 31-07-26 | 16:00 | 55 reacties

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