Ja kijk je moet het toch verklaren zonder dat je gehele mens- en wereldbeeld vernevelt. Dus luidt de verklaring naar goed geseculariseerd christelijk gebruik: het is onze eigen schuld, en dan specifiek van ons veel te strenge grensbeleid! Of Israël natuurlijk, zie onderstaand. Maar goed, hoe is het eigenlijk met SCHENGEN dat na Merkels doodsteek een nieuwe dood te wachten staat? Italië en Finland willen Spanje uitsluiten, maar daar is geen EU-wetgeving voor. Morgen weer 49.000 nieuwe buren?

Update 14:18 - Er verschijnen steeds meer beelden van de Marokkaanse politie die konvooien lijken te begeleiden en hekken opzettelijk open zetten.

Update 14:29 - Hey, het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken meldt volgens El País nu dat zo'n "25.000" van de ongeveer 50.000 illegale overstekers "vrijwilliger naar Marokko zijn teruggekeerd". Ons hele mens- en wereldbeeld verneveld!

Update 14:32 - Naast Finland en Italië wil ook Zweden dat Spanje uit Schengen gezet wordt.

Update 14:42 - Video's van amfibische Marokkanen die huiswaarts keren, omdat er "niets is behalve honger en vernedering".