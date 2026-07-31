Marokkaanse invasie volgens Leo Lucassen: 'schuld van streng Europees grensbeleid'
Voor het geval u even vergeten was hoe er gedacht wordt aan de faculteiten Vooroorlogse Collaboratie
Spaanse overheid: "49.000". Migratie-expert Leo: "honderden"
Ja kijk je moet het toch verklaren zonder dat je gehele mens- en wereldbeeld vernevelt. Dus luidt de verklaring naar goed geseculariseerd christelijk gebruik: het is onze eigen schuld, en dan specifiek van ons veel te strenge grensbeleid! Of Israël natuurlijk, zie onderstaand. Maar goed, hoe is het eigenlijk met SCHENGEN dat na Merkels doodsteek een nieuwe dood te wachten staat? Italië en Finland willen Spanje uitsluiten, maar daar is geen EU-wetgeving voor. Morgen weer 49.000 nieuwe buren?
Update 14:18 - Er verschijnen steeds meer beelden van de Marokkaanse politie die konvooien lijken te begeleiden en hekken opzettelijk open zetten.
Update 14:29 - Hey, het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken meldt volgens El País nu dat zo'n "25.000" van de ongeveer 50.000 illegale overstekers "vrijwilliger naar Marokko zijn teruggekeerd". Ons hele mens- en wereldbeeld verneveld!
Update 14:32 - Naast Finland en Italië wil ook Zweden dat Spanje uit Schengen gezet wordt.
Update 14:42 - Video's van amfibische Marokkanen die huiswaarts keren, omdat er "niets is behalve honger en vernedering".
Oud-Statenlid PRO en bijna hoofdredacteur Omroep Súdwest. In die hoek is het dus Europa's eigen grensbeleid of ISRAËL
Zou dit ook een door Trump aangejaagde aanval op premier Pedro Sanchez kunnen zijn met als bijvangst onrust in Europa? Israël, Amerika en Marokko weten elkaar doorgaans goed te vinden. Ik denk maar hardop. https://t.co/DqlUXVdr7P— Jaap Stalenburg (@JaapStalenburg) July 31, 2026
En we zijn het hoefijzer weer rond
En israel heeft er niets mee te maken hé?— Jonathan Krispijn (@Krispijnpunt) July 31, 2026
Zeg Marokkaanse overheid, wat gebeurt hier nou precies?
Moroccan traffic police keeps directing thousands of illegal migrants toward the Spanish border fence in Ceuta.— Visegrád 24 (@visegrad24) July 31, 2026
This is a state-orchestrated invasion of Spain.
🇪🇸🇲🇦 pic.twitter.com/PNZyAHEMMn
🇪🇸🇲🇦 A Moroccan border guard opened a border gate as migrants streamed through towards the Spanish enclave of Ceuta.— Europa.com (@europa) July 31, 2026
Follow: @europa pic.twitter.com/JL6VReBiJW
Camión “A” ya descargado por la policía marroquí— Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) July 30, 2026
Todo ha sido planificado por las autoridades de Marruecos por la reunión de Pedro Sánchez con Argelia. pic.twitter.com/fSs1AtgvOK
Laat ze er niet mee wegkomen
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Is het misschien bovenop alles ook gewoon een nare man?