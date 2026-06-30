Goedemorgen Nederland. Politie belaagd door Marokkanen
Te vroeg om te zeggen!
Soms moet je de bal (Geert Wilders en de onderstaande video's) het werk laten doen. Onderstaand eindeloos beeld uit Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Onze lezing tot nu toe: als ZE verloren hadden was het in ieder geval minder gezellig, dus toe nu toe is het een relatief gemoedelijke gijzeling.
Update - Waterkanon ingezet in Den Haag.
Update - Politie Den Haag schrijft: "Enkele personen zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging. Bij de viering van de winst van Marokko ontstonden ongeregeldheden in de omgeving van de Schilderswijk. Hierbij werd zwaar vuurwerk afgestoken en zijn ook agenten bekogeld met vuurwerk en stenen. De ME heeft charges uitgevoerd en de waterwerper is ingezet."
Den Haag
BREAKING VANUIT #DENHAAG. Motoragenten vol aangevallen in de #Schilderswijk. Ze wilde scooter stilzetten. Motoragenten moesten vluchten voor eigen veiligheid. Kijk even de hele video. Reltuig probeerde mij ook te intimideren tijdens filmen. #NedMarok pic.twitter.com/fBbnT5VbcN— Owen (@_owenobrien_) June 30, 2026
BREAKING: Waterkanon ingezet in #DenHaag na winst #Marokko. Ik ben vol geraakt en doorweekt. Alles drijfnat. Te zien in einde van deze video. pic.twitter.com/7uaGi7RuNq— Owen (@_owenobrien_) June 30, 2026
Aanhouding in #Schilderswijk nummer zoveel na winst #Marokko. pic.twitter.com/JTqx1FuAJw— Owen (@_owenobrien_) June 30, 2026
Nog meer aanhoudingen in #DenHaag na winst #Marokko. pic.twitter.com/PzjxgCnsCt— Owen (@_owenobrien_) June 30, 2026
Minimaal vijf aanhoudingen in #DenHaag. Politie grijpt in. Opnieuw rake klappen na de winst van #Marokko. pic.twitter.com/utU4XjMKEc— Owen (@_owenobrien_) June 30, 2026
Politie aangevallen met vuurwerk. Te zien in de video hier in #DenHaag. Gaat helemaal mis na overwinning van #Marokko. pic.twitter.com/OT5lK4dpxF— Owen (@_owenobrien_) June 30, 2026
Gaat helemaal mis in #DenHaag. mobiele eenheid grijpt in en charges. Agenten bekogelt in #Schilderswijk. pic.twitter.com/gSLnQ7Tbyr— Owen (@_owenobrien_) June 30, 2026
Rake klappen in #Schilderswijk na winst #Marokko. Bekijk even de hele video tot het einde. pic.twitter.com/wVMNnJahxM— Owen (@_owenobrien_) June 30, 2026
Aanhouding in de #Schilderswijk na winst #Marokko. Nog altijd een chaos in #DenHaag. pic.twitter.com/tA4qXzxRi9— Owen (@_owenobrien_) June 30, 2026
AANHOUDING in #DenHaag na #MarokNed pic.twitter.com/2KkgpewBXw— Owen (@_owenobrien_) June 30, 2026
De sfeer in Den Haag slaat na winst van Marokko snel om.@EljavMiddelkoop: “de Marokkanen willen vanuit de Schilderswijk naar de binnenstad van Den Haag trekken. De politie probeert ze tegen te houden.” pic.twitter.com/Dzggky3oLZ— Ongehoord Nederland TV (@ongehoordnedtv) June 30, 2026
In de Haagse Schilderswijk wordt de sfeer nu ‘grimming’ ziet @EljavMiddelkoop.— Ongehoord Nederland TV (@ongehoordnedtv) June 30, 2026
“De politie zet honden en waterkanonnen in tegen Marokkaanse supporters die met glas en vuurwerk richting de politie gooien.” pic.twitter.com/FuCmsmZSGG
Rotterdam
Schoonveegactie NU op West Kruiskade #Rotterdam @RTV_Rijnmond ME liep met wapenstok pic.twitter.com/wslzJTx17X— Maikel Coomans (@maikelcoomans85) June 30, 2026
Rotterdam is toeter stad geworden ! Marokkanen vieren feest in t centrum! @RTV_Rijnmond pic.twitter.com/VMYB3WsBRu— Maikel Coomans (@maikelcoomans85) June 30, 2026
ROTTERDAM KLEURT ROOD!!!!!!! pic.twitter.com/qIFAlYsC2D— Donnie🇲🇦 (@Donnietje_D) June 30, 2026
Amsterdam
Op meerdere plekken in de stad klinkt nu getoeterhttps://t.co/Vt51iuxMM2 pic.twitter.com/2lTRgsium8— AT5 (@AT5) June 30, 2026
Update Amsterdam-West: Door de stad wordt volop getoeterd en met vlaggen gezwaaid. Op het Mercatorplein is het nog relatief rustig, maar rond Plein ’40-’45 wordt het steeds drukker. Jongeren provoceren de politie. Er zijn slechts enkele agenten op straat.#NEDMAR #Amsterdam #WK pic.twitter.com/EJksy61Syf— Tom Olthof (@olthof_tom) June 30, 2026
In Osdorp wordt de winst van het Marokkaanse elftal gevierdhttps://t.co/IBDs7tVqyT pic.twitter.com/rnqAN0e18O— AT5 (@AT5) June 30, 2026
haha
De fans van Marokko zijn door het dolle heen na de 1-1. "We zijn allemaal onze stem verloren, maar we zijn hartstikke blij. Want deze pot gaan we meenemen naar huis"https://t.co/Awjhqq10EK pic.twitter.com/IzMvcFn2oA— AT5 (@AT5) June 30, 2026
Utrecht
Feest op de Kop van Lombok in Utrecht na de winst van Marokko https://t.co/clvr3l9B1P pic.twitter.com/0Dodym11zv— RTV Utrecht (@rtvutrecht) June 30, 2026
Nederlandse supporters mengen zich in het feestgedruis in de Utrechtse wijk Lombok https://t.co/clvr3l9B1P #Utrecht pic.twitter.com/XaOCGY7JKv— RTV Utrecht (@rtvutrecht) June 30, 2026
Den Haag maar dan in het Turks
Hollanda güne devasa kutlamalarla uyandı!— Hollanda Medya | Hollanda Haberleri (@HollandaMedya) June 30, 2026
Sabaha karşı sona eren Dünya Kupası zaferinin ardından Faslı taraftarlar Amsterdam, Rotterdam ve Lahey sokaklarına döküldü. pic.twitter.com/2a6Ei69CZf
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Zwaarbewapende Syrische influencer buiten Druze-stad Sweida verblijft al jaren in Nederland
Artiestennaam: Abu Talaq. Echte naam: Khaled Al Suleiman uit Raqqa, Syrië. Exacte verblijfstatus: onduidelijk, maar wel al jaren in Nederland
Nederland TERUG in top 5 gelukkigste landen
Make The Netherlands happy again
Je mag niet eens meer met toupet op vanuit Colombia naar Amsterdam vliegen
Mag er überhaupt nog iets behalve D66 stemmen? ! ? !
Feynman en/of Feiten – Trippend recht
De rechtsstaat raakt steeds verder overbelast
Nederlanders zijn supervrijgevige mensen, denkt Hart van Nederland, maar ja, Hart van Nederland is niet zo snugger
Wat gebeurt er als je een stel goedgelovige theemutsen een onderzoek laat doen? Nou, dit