Soms moet je de bal (Geert Wilders en de onderstaande video's) het werk laten doen. Onderstaand eindeloos beeld uit Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Onze lezing tot nu toe: als ZE verloren hadden was het in ieder geval minder gezellig, dus toe nu toe is het een relatief gemoedelijke gijzeling.

Update - Waterkanon ingezet in Den Haag.

Update - Politie Den Haag schrijft: "Enkele personen zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging. Bij de viering van de winst van Marokko ontstonden ongeregeldheden in de omgeving van de Schilderswijk. Hierbij werd zwaar vuurwerk afgestoken en zijn ook agenten bekogeld met vuurwerk en stenen. De ME heeft charges uitgevoerd en de waterwerper is ingezet."