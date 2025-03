Hiep Hiep Hoera! We horen er weer bij als Nederland. We doen er weer toe. En wel hierom: we zijn weer gelukkig! Jahaa! Happy Holland! De VN meldt in het World Happiness Report (dat bestaat) dat Nederland een plaatsje is gestegen op de wereldranglijst en daarmee de top 5 is binnengedrongen. We willen daar verder niks aan afdoen, maar de score van Nederland is ondanks de stijging op de ranglijst wel de laagste ooit. Moeten we daar dan minder gelukkig van worden? Bij de pakken neer gaan zitten in een donker hol en alleen nog bakjes dubbelvla uitlepelen? Nee, natuurlijk niet. We laten helemaal niks de pret nog drukken. Het gaat uiteindelijk simpelweg om winnen. We moeten op 1 komen, en als het ijs in het Noorden nou wat sneller smelt, dan zijn die Scandinavische landen binnen de kortste keren uit die top 5 verdwenen. We zien een stralende toekomst. Kijk op zo'n dag als vandaag bijvoorbeeld ook eens naar buiten: de zon schijnt, studentjes gaan weer comazuipen, oudjes mogen hun hokken weer even uit om te luchten en oranje rolt vanavond met twee vingers in de neus Spanje op. Geluk heet dat.

Toch, even kort aandacht voor de grote verliezer in deze landenstrijd: Afghanistan. Een (kut)land dat zich al jarenlang onderaan de lijst bevindt. De Taliban associeer je immers niet snel met geluk. Dat krijg je ervan als je je te strikt aan bepaalde regeltjes houdt als land.

Zo, dat is wel weer genoeg over die stortplaats van ellende, daar hebben wij verder niks mee van doen. Geluk is een schone zaak, dus vier het nu we nog gelukkig zijn. Help uw bejaarde buurvrouw de wc ontstoppen, schrijf een klachtenbrief aan een luchtvaartmaatschappij voor je man en stuur niet te veel zure tweets (zoals meneer hieronder). Luister liever naar iemand die wat vrolijkers te melden heeft, zoals Klaas Knot. Dan brengen we Nederland samen naar plaats 1. Make The Netherlands happy again!