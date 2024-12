Zou het niet leuk zijn als iemand eens een soort De meeste mensen deugen maakt, maar dan voor boosrechtse en/of kleinburgerlijke SBS-kijkers? Het op een na leukste opiniepanel van de Benelux: on the job. "Solidariteit nog levend en wel," kopt Hart van Nederland, "meeste Nederlanders geven liever dan nemen." Onironisch, opgetekend op basis van een hoge mate van wensdenken + eigen onderzoeksresultaten, te weten:

"Wat zou jij doen: 100 euro zelf houden of 500 euro weggeven aan iemand die het écht nodig heeft? Bijna tweederde van de Nederlanders (65 procent) kiest voor dat laatste."

Ja zo lusten we er nog wel een paar. Hoor eens, dit aan mensen vragen levert vooral wenselijk geachte antwoorden op en is derhalve een bijzonder slechte indicatie van hoe ze zich daadwerkelijk zouden gedragen. Het is nogal opzichtig, je vraagt mensen nog net niet een-op-een of ze Goed zijn. Wij zetten er graag dit experiment onder Brabantse agenten tegenover, of dit nieuwsbericht, afgelopen weekend in het Dagblad van het Noorden.