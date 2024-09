Schokkend statistiekje bij de beroepsoptellers van het CBS. Het aantal doodvallende Nederlanders is hoger dan ooit tevoren, hoger zelfs dan gedurende de vorige hoogtijdagen van het doodvallen, de door economische crisis en Dries van Agt geteisterde vroege jaren tachtig. Onder Balkenende leek het er even op alsof we het doodvallen de baas waren, maar nu is doodvallen weer helemaal terug van weg geweest. Dat gebeurde onder Rutte, voor wie u natuurlijk ALLEMAAL DOOD KUNT VALLEN. Het aantal doodvallers - zo'n 7 duizend - is vier keer zo hoog als twintig jaar geleden en steeg in 2022 ten opzichte van 2023 met twaalf procent. Vrouwen vallen vaker dood dan mannen, een logisch gevolg van het feit dat ze vaak niet op eigen benen kunnen staan.