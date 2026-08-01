De meest plausibele oorzaak van de invasie is het samenvallen van de volgende vier zaken:

1. De socialistische Spaanse premier Pedro Sánchez besloot in januari 2026 dat Spanje 500.000 illegale immigranten zou naturaliseren, wat leidde tot meer dan een miljoen naturalisatie-aanvragen. De aanzuigende werking hiervan is evident.

2. Het Spaanse Hooggerechtshof oordeelde op 29 juni 2026 dat illegale immigranten die zwemmend of per boot de Noord-Afrikaanse enclaves Ceuta of Melilla bereiken niet zonder gerechtelijke procedure uitgezet mogen worden, wat de kans op langer of permanent verblijf dus vergroot. De aanzuigende werking hiervan is evident.

3. Algerije en Marokko wedijveren van oudsher om de gunsten van Europese landen. Op 8 juni 2022 schortte Algerije het 'vriendschapsverdrag' met Spanje op, omdat Sanchez zijn neutrale positie inzake de Marokkaanse claim op West-Sahara ongedaan maakte, en zijn steun uitsprak voor het Marokkaanse 'Autonomieplan', dat er op neer zou komen dat de regio meer autonomie zou krijgen, zolang het ontegenzeggelijk onder beheer van de Marokkaanse staat zou blijven.

Algerije claimt West-Sahara niet zelf, maar steunt wel de zogeheten Sahrawi Arab Democratic Republic, die onafhankelijkheid van Marokko wil. Op 20 juli 2026 haalden Spanje en Algerije de banden echter weer aan, en startten de landen nieuwe gesprekken over samenwerkingen aan rondom energie, investeringen, migratie en West-Sahara.

4. Aangezien alles erop wijst dat de invasie van Ceuta op z'n minst aangemoedigd en gefaciliteerd werd door de Marokkaanse staat, lijkt het er in alles op dat de invasie een soort strafexcursie was. Exact zoals in mei 2021, toen de Spanje de president van de West-Sarahrische Sahrawi Arab Democratic Republic Brahim Ghali toestond zich medisch te laten behandelen in Spanje.

Dat betrof toen een bestorming door 8.000 Marokkanen, en die gebeurtenis viel dus niet samen met de twee bovengenoemde Spaanse juridische ontwikkelingen, die er waarschijnlijk voor gezorgd hebben dat er ditmaal zo'n 50.000 Marokkanen de poging waagden.

Waarom krijgt Israël de schuld van het uiterst linkse en uiterst rechtse hoefijzer?

1. Deze video van Benjamin Netanyahu van 10 april 2026, waarin na herhaaldelijke Spaanse diplomatieke vijandigheid zegt: "I am not willing to tolerate this hypocrisy and hostility. I do not intend to allow any country to wage a diplomatic war against us without paying an immediate price." De prijs die hij Spanje vervolgens liet betalen was: "to remove Spain's representatives from the coordination center in Kiryat Gat, after Spain has chosen repeatedly to stand against Israel."