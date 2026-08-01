Even over die bizarre, virale beschuldiging dat Israël achter de Marokkaanse invasie van Ceuta zit
Dit sentiment gaat echt extreem viraal, van A-list acteurs als Javier Bardem tot Peter Breedveld die Dan Bilzarian RT't en de Spaanse minister van Transport
Deze AI-video alleen al: 100.000+ likes, bijna 5 miljoen views
If we're being honest about what's going on in Spain: pic.twitter.com/lSiUjg3kmy— Forbidden HQ 🐇 (@WearForbidden) July 31, 2026
De meest plausibele oorzaak van de invasie is het samenvallen van de volgende vier zaken:
1. De socialistische Spaanse premier Pedro Sánchez besloot in januari 2026 dat Spanje 500.000 illegale immigranten zou naturaliseren, wat leidde tot meer dan een miljoen naturalisatie-aanvragen. De aanzuigende werking hiervan is evident.
2. Het Spaanse Hooggerechtshof oordeelde op 29 juni 2026 dat illegale immigranten die zwemmend of per boot de Noord-Afrikaanse enclaves Ceuta of Melilla bereiken niet zonder gerechtelijke procedure uitgezet mogen worden, wat de kans op langer of permanent verblijf dus vergroot. De aanzuigende werking hiervan is evident.
3. Algerije en Marokko wedijveren van oudsher om de gunsten van Europese landen. Op 8 juni 2022 schortte Algerije het 'vriendschapsverdrag' met Spanje op, omdat Sanchez zijn neutrale positie inzake de Marokkaanse claim op West-Sahara ongedaan maakte, en zijn steun uitsprak voor het Marokkaanse 'Autonomieplan', dat er op neer zou komen dat de regio meer autonomie zou krijgen, zolang het ontegenzeggelijk onder beheer van de Marokkaanse staat zou blijven.
Algerije claimt West-Sahara niet zelf, maar steunt wel de zogeheten Sahrawi Arab Democratic Republic, die onafhankelijkheid van Marokko wil. Op 20 juli 2026 haalden Spanje en Algerije de banden echter weer aan, en startten de landen nieuwe gesprekken over samenwerkingen aan rondom energie, investeringen, migratie en West-Sahara.
4. Aangezien alles erop wijst dat de invasie van Ceuta op z'n minst aangemoedigd en gefaciliteerd werd door de Marokkaanse staat, lijkt het er in alles op dat de invasie een soort strafexcursie was. Exact zoals in mei 2021, toen de Spanje de president van de West-Sarahrische Sahrawi Arab Democratic Republic Brahim Ghali toestond zich medisch te laten behandelen in Spanje.
Dat betrof toen een bestorming door 8.000 Marokkanen, en die gebeurtenis viel dus niet samen met de twee bovengenoemde Spaanse juridische ontwikkelingen, die er waarschijnlijk voor gezorgd hebben dat er ditmaal zo'n 50.000 Marokkanen de poging waagden.
Waarom krijgt Israël de schuld van het uiterst linkse en uiterst rechtse hoefijzer?
1. Deze video van Benjamin Netanyahu van 10 april 2026, waarin na herhaaldelijke Spaanse diplomatieke vijandigheid zegt: "I am not willing to tolerate this hypocrisy and hostility. I do not intend to allow any country to wage a diplomatic war against us without paying an immediate price." De prijs die hij Spanje vervolgens liet betalen was: "to remove Spain's representatives from the coordination center in Kiryat Gat, after Spain has chosen repeatedly to stand against Israel."
Prime Minister Benjamin Netanyahu:— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 10, 2026
“Israel will not remain silent in the face of those who attack us.
Spain has defamed our heroes, the soldiers of the IDF, the soldiers of the most moral army in the world.
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2. Deze felicitatie van 30 juli afgelopen week door het Israëlische Ministerie van Buitenlandse zaken aan de Marokkaanse koning. Online circuleert de claim dat dit """toevallig ook""" de eerste keer was dat Israël Marokko ergens mee feliciteert, maar dat is niet zo. Israël heeft al vanaf 2020 diplomatieke betrekkingen met Marokko, op 18 november 2024 feliciteerde hetzelfde account Marokko ook al, en op 2 november 2025 feliciteerde Netanyahu de Marokkaanse koning nog met de VN-goedkeuring van zijn Autonomieplan voor West-Sahara.
To the Kingdom of Morocco, its leadership and its people, we extend our warmest congratulations on the occasion of the Glorious Throne Day.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) July 30, 2026
Sincerely,
Israel 🇮🇱@MarocDiplomatie pic.twitter.com/9f5VPqjK5h
3. Deze Twitterdraad van 26 mei 2019 door Benjamin Netanyahu's zoon, Yaïr Netanyahu (die overigens echt een verwende vervelio is en de hele oorlog in Florida uitzat). In die draad houdt hij Spaanse pro-Palestijnse critici een spiegel voor door dezelde Spaanse retoriek rondom de 'door Israël bezette gebieden' toe te passen op Noord-Afrikaanse enclaves Ceuta en Melilla.
4. De claim dat vooral Amerika - dat ook goede banden heeft met Marokko - Spanje met deze invasie wilde straffen voor hun tegenstand tegen de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, en dan specifiek omdat Spanje Amerika niet toestond Spaanse luchtmachtbasissen te gebruiken tijdens de oorlog.
Dat Trump Spanje wilde straffen is een feit, maar dat deed hij op 8 juli dus al door alle handel met Spanje op te schorten - wat echt wel een zwaar middel is.
Concluderend
In het licht van al het bovenstaande, hoe plausibel is het dat - zoals de suggestie luidt - Amerika onder invloed van Israëlische lobbykrachten Marokko ertoe aanzette 50.000 Marokkanen naar Ceuta te laten zwemmen? Bepaald niet plausibel.
Maar hey, laten we gewoon lekker de joden de schuld geven, dat houdt het immers overzichtelijk.
Knap hoor jongens
De wondere denkwereld
ISRAEL is trying to DESTROY YOUR COUNTRY by SENDING US THERE https://t.co/GMbKZqtJd7— Werner Zagrebbi🇦🇿 (@zagrebbi) July 31, 2026
The center can hold, maar niet zonder uw steun
Reaguursels
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