Demonstranten Utrecht lanceren nieuwe leus: "Long Live the 7th of October"
Zo ver na het einde van de Gaza-oorlog (wapenstilstand met heel sporadische onderbrekingen door beide kanten sinds 10 oktober 2025) nog met een nieuwe leus komen, dan ben je toch vernieuwend van aard
We weten soms ook niet meer hoeveel dubbele bodems de spiegelhal van 'de Palestijnse zaak' inmiddels heeft, maar deze demonstratie (beelden via @EppoTjuchem) vond zondagavond dus plaats in Utrecht tegen de deelname van Israëlische studenten aan een internationale DEBATWEDSTRIJD. "Het debatkampioenschap wordt van 26 juli tot en met 1 augustus georganiseerd door Dutch EUDC 2026. Aan het toernooi doen 551 studenten uit 33 landen mee, onder wie 93 studenten van Israëlische universiteiten." Ja want kijk weet je als je IETS niet moet willen is het een debat en al helemaal met de joden want het blijft een juristenvolk en dat kan je van die third worldist vlagverbranders nou niet bepaald zeggen.
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