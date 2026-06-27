Liveblog oorlog Iran. VS vallen doelen in Iran aan na drone-aanval op vrachtschip in de Straat van Hormuz, VS, Israël en Libanon ondertekenen akkoord
Nummer 164 kunt u HIER teruglezen
June 26, 2026
Liveblog 165 alweer (er zijn liveblogs die het niet halen), en het houdt maar niet op: de VS hebben gisteren aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran als reactie op een Iraanse drone-aanval op een commercieel vrachtschip uit Singapore in de Straat van Hormuz. US CENTCOM schrijft: "Amerikaanse vliegtuigen vielen Iraanse opslaglocaties voor raketten en drones en kustradarinstallaties aan, nadat Iran op 25 juni het vrachtschip M/V Ever Lovely heeft getroffen met een drone. Het onder Singaporese vlag varende schip verliet op dat moment de Straat van Hormuz langs de kust van Oman." Trump reageerde enigszins gelaten op het incident en schreef op Truth: "We hebben drie andere drones neergehaald. Dit is uiteraard een dwaze schending van ons staakt-het-vuren-akkoord." Maar ja, wat is een staakt-het-vuren nou waard als het niet af en toe geschonden wordt.
Ondertussen werden elders de koppen wel koel gehouden, want onder het toeziend oog van de Amerikaanse MinBuz Rubio werden tussen Israël en Libanon 'betekenisvolle stappen' gezet met de ondertekening van een trilateraal 'framework-akkoord' tussen de VS, Israël en Libanon (volledige tekst bij Barak Ravid), waarin zelfs wordt gesproken over een militaire coördinatiegroep onder begeleiding van de VS: "Deze overeenkomst stelt een duidelijk en gestructureerd proces vast om de soevereiniteit van Libanon te herstellen, Hezbollah te ontwapenen en zijn terroristische infrastructuur te ontmantelen, en Israël in staat te stellen terug te keren naar zijn grenzen zodra die bedreiging voor zijn burgers is verwijderd. Het creëert ook een trilaterale Militaire Coördinatiegroep voor Libanon (MCG4L), gefaciliteerd door de Verenigde Staten, waardoor de twee partijen dit kader kunnen implementeren." Toch weer een stap in de richting van een duurzame beëindiging van alle vijandelijkheden, ook al is Hezbollah een probleem dat blijft. Enfin, we gaan weer eens tankers turven.
Update 11:31 - Iran heeft de Amerikaanse aanvallen veroordeeld en zegt 'zelfverdedigingsaanvallen' te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio, zo meldt staatsmedium IRIB.
https://t.co/CckXLJSpah pic.twitter.com/NoMQ7cNtN5— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 27, 2026
PICK UP THE PHONE!
Iran signed a ceasefire agreement. We have honored it. If they have disagreements about how the MOU is being applied, they can pick up the phone.— JD Vance (@JDVance) June 26, 2026
But violence will be met with violence. https://t.co/VWnBS1PWaV
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