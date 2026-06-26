Liveblog oorlog Iran. Trump, bekend van het aankondigen van akkoorden, zinspeelt dat er mogelijk binnenkort een akkoord aan zou kunnen komen
De vorige, liveblog 163, las u hier
Ja en dat maakt dit liveblog het 164ste, en wij hebben er zelf even geen zin in maar het staat iedereen vrij op te snorren hoevaak en in wat voor kleurrijke bewoordingen Trump in al die stukken aangaf dichtbij, het scheelt werkelijk niets meer en zou ieder moment kunnen gebeuren, een historisch akkoord te zijn. En ja, die man kan het weten, want hij heeft iemand in zijn naam een boek iaten schrijven over deals sluiten en laten we wel wezen, Amerikaanse vastgoedmannetjes zijn natuurlijk precies hetzelfde als steenrijke, moordlustige sjiitische would-be martelaars. Afijn, volgens Trump is de VS nu aan het onderhandelen vanuit een positie van 'pure kracht', en dus kondigt hij maar weer eens aan dat er waarschijnlijk een akkoord met Iran aankomt.
Ondertussen meldt de Iraanse BuZa-minister Seyed Abbas Araghci zich maar weer eens, om te verkondigen dat het martelaarschap van Khamenei senior 'nooit zal worden vergeven of vergeten'.
Tussen de bedrijven door gaan in Washington vandaag Israël en Libanon in gesprek, over een manier om het vechten aldaar duurzaam te beëindigen. Netanyahu is aan de voorkant vast duidelijk: zijn troepen blijven voorlopig in zuidelijk Libanon, en zullen dat 'zolang als nodig' blijven doen. Daar valt kortom nog wat winst te behalen, maar mogelijk is akkoordmeneer Trump in staat beide partijen nader tot elkaar te brengen.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Liveblog oorlog. IAEA na Iraanse ontkenning: 'we gaan nucleaire faciliteiten wél binnenkort inspecteren', Trump hekelt Senaat-stemming
Onverwacht toch spannende uitspraken door het Internationaal Atoomagentschap in Liveblog 162. Liveblog 161 las u hier
Liveblog oorlog. Iran kondigt vier THEMATAFELS aan voor verdere onderhandeling, Israël bezorgd om Iraanse positie Libanon na deal
We zijn gek op thema's en gek op tafels in Liveblog 161. Liveblog 160 las u hier
Belgische commentator disst Iraans regime tijdens volkslied, wij hebben opa Jan Roelfs die door affluiten scheids heen slaapt
Dilemma: Nederland wordt wereldkampioen maar met Jan Roelfs als commentator
Liveblog oorlog. JD Vance aangekomen in Zwitserland, Hezbollah en Israël blijven vechten
Nummer 159, waar het gisteren nog nummer 158 was
Liveblog oorlog. 'Vanochtend Israëlische aanvallen op Hezbollah ondanks wapenstilstand', Witkoff en Kushner naar Zwitserland voor 'eerste nucleaire onderhandeling'
Het gaat echt even vallen of staan in Libanon in Liveblog 159. Liveblog 158 las u hier
LIveblog oorlog. 'Voorwaardelijke, gefaseerde investering in Iran van $300 miljard door Golfstaatcoalitie wel in deal'
De prijsbepaling van vrede in Liveblog 156. Liveblog 155 las u hier