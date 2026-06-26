Ja en dat maakt dit liveblog het 164ste, en wij hebben er zelf even geen zin in maar het staat iedereen vrij op te snorren hoevaak en in wat voor kleurrijke bewoordingen Trump in al die stukken aangaf dichtbij, het scheelt werkelijk niets meer en zou ieder moment kunnen gebeuren, een historisch akkoord te zijn. En ja, die man kan het weten, want hij heeft iemand in zijn naam een boek iaten schrijven over deals sluiten en laten we wel wezen, Amerikaanse vastgoedmannetjes zijn natuurlijk precies hetzelfde als steenrijke, moordlustige sjiitische would-be martelaars. Afijn, volgens Trump is de VS nu aan het onderhandelen vanuit een positie van 'pure kracht', en dus kondigt hij maar weer eens aan dat er waarschijnlijk een akkoord met Iran aankomt.

Ondertussen meldt de Iraanse BuZa-minister Seyed Abbas Araghci zich maar weer eens, om te verkondigen dat het martelaarschap van Khamenei senior 'nooit zal worden vergeven of vergeten'.

Tussen de bedrijven door gaan in Washington vandaag Israël en Libanon in gesprek, over een manier om het vechten aldaar duurzaam te beëindigen. Netanyahu is aan de voorkant vast duidelijk: zijn troepen blijven voorlopig in zuidelijk Libanon, en zullen dat 'zolang als nodig' blijven doen. Daar valt kortom nog wat winst te behalen, maar mogelijk is akkoordmeneer Trump in staat beide partijen nader tot elkaar te brengen.