Ja en daar zat Rutte weer naast Trump, die de neiging heeft zijn hulpvragen te verpakken als verwijten, en nog steeds niet helemaal lijkt te kunnen verkroppen dat niet alle NAVO-landen zo enthousiast waren over zijn kleine excursie in het Midden-Oosten als hij. Afijn, de Iraanse parlementsvoorzitter en onderhandelmeneer Ghalibaf noemt het akkoord tussen zijn land en de VS een 'verklaring van Amerikaans verlies', maar Trump blijft maar herhalen dat hij ontzettend, historisch, jaloersmakend heeft gewonnen, en we hebben zowel Ghalibaf als Trump natuurlijk leren kennen als heerschappen met een gezonde afkeur van het stijlmiddel overdrijving.

Ondertussen won Trump in ieder geval wel bij een grotendeels symbolische stemming in het Senaat, over of hij toestemming aan Congress moet vragen voor het voortzetten van de oorlog. De Democraten hadden dit al een aantal keer geprobeerd, maar nu leek er voor het eerst ook voldoende Republikeinse steun te zijn. Gerommel thuis komt natuurlijk niet per se goed uit in tijden van onderhandelingen, maar op het laatste moment bedachten respectievelijk Bill Cassidy en Paul Rand zich. Laatstgenoemde lichtte toe: "Mijn stem is een manier om de president meer ruimte te geven om een duurzame vrede te uitonderhandelen." Eens zien of er vandaag schot in die zaak komt, kortom.

Update 11:10 - Israël zou zich hebben teruggetrokken uit een deel van zuidelijk Libanon