Liveblog oorlog Iran. Trump uit ergernis over NAVO-bondgenoten, wint onverwacht toch Senaat-stemming
Nummer 163, 162 las u hier
.@POTUS on NATO members being unwilling to help with Iran: "We were disappointed with the U.K., we were disappointed with Germany and France... Spain is terrible... but I have great respect for this man, and so we're going to be discussing what took place." pic.twitter.com/cybZhF1jVV— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 24, 2026
Ja en daar zat Rutte weer naast Trump, die de neiging heeft zijn hulpvragen te verpakken als verwijten, en nog steeds niet helemaal lijkt te kunnen verkroppen dat niet alle NAVO-landen zo enthousiast waren over zijn kleine excursie in het Midden-Oosten als hij. Afijn, de Iraanse parlementsvoorzitter en onderhandelmeneer Ghalibaf noemt het akkoord tussen zijn land en de VS een 'verklaring van Amerikaans verlies', maar Trump blijft maar herhalen dat hij ontzettend, historisch, jaloersmakend heeft gewonnen, en we hebben zowel Ghalibaf als Trump natuurlijk leren kennen als heerschappen met een gezonde afkeur van het stijlmiddel overdrijving.
Ondertussen won Trump in ieder geval wel bij een grotendeels symbolische stemming in het Senaat, over of hij toestemming aan Congress moet vragen voor het voortzetten van de oorlog. De Democraten hadden dit al een aantal keer geprobeerd, maar nu leek er voor het eerst ook voldoende Republikeinse steun te zijn. Gerommel thuis komt natuurlijk niet per se goed uit in tijden van onderhandelingen, maar op het laatste moment bedachten respectievelijk Bill Cassidy en Paul Rand zich. Laatstgenoemde lichtte toe: "Mijn stem is een manier om de president meer ruimte te geven om een duurzame vrede te uitonderhandelen." Eens zien of er vandaag schot in die zaak komt, kortom.
Update 11:10 - Israël zou zich hebben teruggetrokken uit een deel van zuidelijk Libanon
.@POTUS: "The war is going very well. As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions. We'll see what happens — but it has been very, very, very powerful." pic.twitter.com/WZNmrN6bu1— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 24, 2026
A Palestinian Islamic Jihad commander was killed in an Israeli strike in the southern Gaza Strip earlier this week, the military announces.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 25, 2026
The IDF says the strike on Tuesday in Khan Younis killed Adam Muhammad Ibrahim Abu Hadid, a commander in Islamic Jihad's "weapon production… pic.twitter.com/nobTg8O8wF
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