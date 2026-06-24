Bovenstaande ontkende de woordvoerder van het Iraanse MinBuz eergisteren nog stellig dat - in tegenstelling tot wat de Amerikaanse delegatie beweerde - Iran het Internationaal Atoomagentschap toestemming zou hebben gegeven de faciliteiten met verrijkt uranium te inspecteren. Maar daar denkt het hoofd van het Internationaal Atoomagentschap Rafael Mariano Grossi blijkbaar toch anders over, en laat zich tijdens een bezoek aan Japan in opmerkelijk ferme bewoordingen uit over de kwestie:

"Ik begrijp de politieke statements, ze maken deel uit van de realiteit, maar waar ik u graag aan wil herinneren en uw aandacht op wil vestigen, is dat er een Memorandum van Overeenkomst is, ondertekend door beide presidenten. Het akkoord stelt expliciet dat de nucleaire activiteiten die met betrekking tot de nucleaire installaties zullen worden uitgevoerd, onder toezicht zullen staan ​​van het IAEA – in alle opzichten. Uiteraard moeten we daarvoor een inspectie uitvoeren. Of dat nu overmorgen, over een week of over tien dagen gebeurt, het is belangrijk, maar niet essentieel. Het gaat hoe dan ook gebeuren." Brisant!

In ander nieuws is Trump ontstemd over een grotendeels symbolische stemming door de Senaat dat Trump toestemming aan Congress moet vragen voor het voortzetten van de oorlog. Democraten legden dit al negen (!) keer eerder voor, maar een Republikeinse meerderheid hield het steeds tegen. Dit keer ontbraken er echter twee Republikeinen in de zaal, te weten Dave McCormick en MITCH McCONNELL (107). Trump reageerde hier vier uur geleden onderstaand op met de strekking: 'net nu Iran bereid is alles op te geven geeft de Senaat Iran een gevoel van adem- en onderhandelingsruimte', maar dan op z'n Trumps.

Afijn, wij gaan weer live en vooral even Marine Trackers defensie.nl F5'en om te kijken of en wanneer gamechanger Hr.Ms. DE RUYTER in de Straat van Hormuz verschijnt om orde op zaken te stellen.