Liveblog oorlog. IAEA na Iraanse ontkenning: 'we gaan nucleaire faciliteiten wél binnenkort inspecteren', Trump hekelt Senaat-stemming
Onverwacht toch spannende uitspraken door het Internationaal Atoomagentschap in Liveblog 162. Liveblog 161 las u hier
Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmail Baghaei on Tuesday denied reports of a meeting with International Atomic Energy Agency Director General Rafael Grossi and rejected claims that there is any plan for IAEA inspectors to visit Iranian nuclear facilities damaged in recent… pic.twitter.com/LWWAEbqD00— Iran International English (@IranIntl_En) June 23, 2026
Bovenstaande ontkende de woordvoerder van het Iraanse MinBuz eergisteren nog stellig dat - in tegenstelling tot wat de Amerikaanse delegatie beweerde - Iran het Internationaal Atoomagentschap toestemming zou hebben gegeven de faciliteiten met verrijkt uranium te inspecteren. Maar daar denkt het hoofd van het Internationaal Atoomagentschap Rafael Mariano Grossi blijkbaar toch anders over, en laat zich tijdens een bezoek aan Japan in opmerkelijk ferme bewoordingen uit over de kwestie:
"Ik begrijp de politieke statements, ze maken deel uit van de realiteit, maar waar ik u graag aan wil herinneren en uw aandacht op wil vestigen, is dat er een Memorandum van Overeenkomst is, ondertekend door beide presidenten. Het akkoord stelt expliciet dat de nucleaire activiteiten die met betrekking tot de nucleaire installaties zullen worden uitgevoerd, onder toezicht zullen staan van het IAEA – in alle opzichten. Uiteraard moeten we daarvoor een inspectie uitvoeren. Of dat nu overmorgen, over een week of over tien dagen gebeurt, het is belangrijk, maar niet essentieel. Het gaat hoe dan ook gebeuren." Brisant!
In ander nieuws is Trump ontstemd over een grotendeels symbolische stemming door de Senaat dat Trump toestemming aan Congress moet vragen voor het voortzetten van de oorlog. Democraten legden dit al negen (!) keer eerder voor, maar een Republikeinse meerderheid hield het steeds tegen. Dit keer ontbraken er echter twee Republikeinen in de zaal, te weten Dave McCormick en MITCH McCONNELL (107). Trump reageerde hier vier uur geleden onderstaand op met de strekking: 'net nu Iran bereid is alles op te geven geeft de Senaat Iran een gevoel van adem- en onderhandelingsruimte', maar dan op z'n Trumps.
Afijn, wij gaan weer live en vooral even Marine Trackers defensie.nl F5'en om te kijken of en wanneer gamechanger Hr.Ms. DE RUYTER in de Straat van Hormuz verschijnt om orde op zaken te stellen.
June 24, 2026
Recent CENTCOM-sfeerbeeld
USS George H.W. Bush (CVN 77) sails in the Arabian Sea. Two aircraft carriers continue to operate in the Middle East as U.S. forces remain present and vigilant. pic.twitter.com/IhQLCoV1YT— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 23, 2026
Two U.S. Air Force A-10 attack aircraft fly together over the Middle East during a routine patrol. U.S. forces continue to be present in the skies, on land, and at sea throughout the region. pic.twitter.com/TGyJ7FWdIP— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 21, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Liveblog oorlog. Iran kondigt vier THEMATAFELS aan voor verdere onderhandeling, Israël bezorgd om Iraanse positie Libanon na deal
We zijn gek op thema's en gek op tafels in Liveblog 161. Liveblog 160 las u hier
Liveblog oorlog. 'Vanochtend Israëlische aanvallen op Hezbollah ondanks wapenstilstand', Witkoff en Kushner naar Zwitserland voor 'eerste nucleaire onderhandeling'
Het gaat echt even vallen of staan in Libanon in Liveblog 159. Liveblog 158 las u hier
LIveblog oorlog. 'Voorwaardelijke, gefaseerde investering in Iran van $300 miljard door Golfstaatcoalitie wel in deal'
De prijsbepaling van vrede in Liveblog 156. Liveblog 155 las u hier
Liveblog oorlog. Deal getekend, Trump noemde Netanyahu een "very difficult guy, has no f**king judgement" na aanval op Hezbollah in Beiroet
Wereldvrede uitgebroken in Liveblog 154? Het tekenen van de deal zag u gisternacht ontvouwen in Liveblog 153