Samenvatting van de 'onderhandelingen' over het 'principeakkoord' die gisteren afgerond werd: in principe goed dat ze elkaar eens ontmoet hebben. Je moet even graven voor een stavaza, maar Iraanse vice-MinBuz Kazem Gharibabadi zegt tegen Iraanse staatsmedia de 'technische gesprekken' met de VS erop zitten, en dat 'de onderhandelaars' hebben besloten dat er vier werkgroepen opgezet worden, te weten (even in het Engels): "Sanctions Termination, Nuclear Affairs, Reconstruction and Economic Development, and Monitoring and Implementation." Zoals bekend is het Iraanse kernwapenprogramma natuurlijk de hoofdkwestie, en dat ging gisteren meteen al lekker. De Amerikaanse delegatie beweerde dat Iran had ingestemd met het toelaten van inspecteurs van het Internationaal Atoomagentschap, maar kort daarna ontkende Iraanse staatsmedia die toezegging: "De eventuele aanwezigheid van inspecteurs moet worden vastgelegd in een definitieve overeenkomst. Een overeenkomst die, gezien de ervaringen met Amerika, onwaarschijnlijk lijkt." Ook beweerde de Iraanse hoofdonderhandelaar Ghalibaf gisteren tijdens zijn terugreis dat er alvast $12 miljard aan bevroren Iraanse tegoeden vrijgegeven zou worden.

In ander nieuws vreest Israël dat de deal de Iraanse positie in Libanon, en daarmee Hezbollah, significant zal versterken, terwijl het Israël de handen op de rug bindt. Axios schrijft: "Israëlische functionarissen vrezen dat de nieuwe afspraken de maandenlange inspanningen van de VS en Israël om Hezbollah te verzwakken en de invloed van Iran in Libanon te verminderen, zullen ondermijnen. Meer direct maken ze zich ook zorgen over tegenwerking vanuit Washington D.C. telkens wanneer ze een aanval op Libanees grondgebied willen uitvoeren, of over druk van Trump om zich terug te trekken uit Zuid-Libanon zolang de dreiging van Hezbollah nog bestaat."

Gisteravond kwamen Netanyahu en zijn MinDef Katz met een gezamenlijke verklaring waarin gesteld wordt dat de IDF aanwezig zal blijven, en zal blijven opereren in Zuid-Libanon: "De IDF zal vastberaden blijven optreden om bedreigingen tegen onze soldaten en burgers te neutraliseren, terroristische infrastructuur te ontmantelen en de veiligheidszone in Zuid-Libanon te handhaven." Afijn, we gaan maar weer eens live.