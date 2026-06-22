Liveblog oorlog. Eerste ronde vredesgesprekken afgerond, sfeer 'positief en constructief'
Nummer 160 alweer, 159 las u hier
Live from Lucerne, work continues with @VP & @jaredkushner. pic.twitter.com/MhTtjbNuGK— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) June 22, 2026
Goed nieuws voor liefhebbers van positieve en constructieve gesprekken, die leiden tot bemoedigende vooruitgang: onder leiding van Qatar en Pakistan zijn in Zwitserland positieve en constructieve gesprekken gevoerd tussen de Verenigde Staten en Iran, die leidden tot bemoedigende vooruitgang. Overigens is volgens Iran vooruitgang pas echt bemoedigend als Hezbollah in Libanon met rust gelaten wordt. Echt op hun wenken worden ze nog niet bediend, maar: "Bovendien kwamen de partijen overeen een de-escalatiecel op te richten, bestaande uit de partijen, de Libanese Republiek en onder begeleiding van de bemiddelaars, om de beëindiging van de militaire operaties in Libanon, zoals vastgelegd in het memorandum van overeenstemming, te waarborgen." Ondertussen meldt Israël dat het de 'veiligheidszone' in Libanon mooi niet gaat verlaten, stelt Netanyahu dat zijn luchtaanvallen de weg naar een Iraanse opstand hebben vrijgemaakt, terwijl de vicepresident van Iran juist benadrukt dat het de vijanden van zijn land niet gelukt is om 'mensen de straat op te krijgen tegen het systeem'. Dat had vermoedelijk iets te maken met de kogels waarmee mensen die dit toch probeerden door hun eigen regering werden doorzeefd. Met diezelfde regering vinden nu dus positieve en constructieve gesprekken plaats, die leiden tot bemoedigende vooruitgang.
Maar het regime, meneer, dat blijft.
Update 08:51 - Volgens Iraanse media gaat Khamenei binnenkort dan eindelijk begraven worden, en wel in Qom.
Joint Statement by the State of Qatar and the Islamic Republic of Pakistan Regarding The Conclusion of Lake Lucerne Summit, First High-Level Committee Meeting with Participation of the United States of America and the Islamic Republic of Iran— Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) June 22, 2026
Lucerne | June 22, 2026
The first… pic.twitter.com/bLVpaR2uua
Two Hamas operatives who had been advancing attacks on troops were killed in Israeli airstrikes in the Gaza Strip over the weekend, the IDF announces.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 22, 2026
One strike in northern Gaza on Saturday killed Ahmad Munir Khalil Zaza, chief of engineering in Hamas's West Jabalia Battalion,… pic.twitter.com/Efkmmbtyyt
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