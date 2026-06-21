Nog even en ze kunnen in het serene Zwitserland de komende twee maanden een potje lekker nucleair onderhandelen. JD Vance (en een zwangere Usha Vance) zijn inmiddels daar (voor maximaal 2 dagen), alsook de Iraanse onderhandelaar Ghalibaf. De delegatie van bemiddelaar Pakistan is vanochtend als laatste gearriveerd. Zo sereen als het in Zwitserland is, zo onrustig is het in Libanon. Hezbollah sloeg toe bij een post van het Israëlische leger in Kfar Tebnit. Daarbij zijn 13 IDF-soldaten gewond zijn geraakt en kwam 1 Israëli om het leven. Dit alles terwijl Vance zegt dat het er in Libanon juist wat rustiger aan toe gaat. De IDF kondigt ondertussen de dood aan van twee belangrijke figuren voor de financiën van Hamas en Islamic Jihad. Hoessein Qadra en Mohammed Farra zouden de overdracht van een half miljard Shekels aan de terreurgroepen hebben verzorgd en werden vorige week gedood bij Israëlische aanvallen in Gaza. Ook zegt het Israëlische leger dat het een in Gaza gedode Al Jazeera-fotograaf heeft ontmaskerd als parttime sniper voor Hamas. Ze hebben het er druk mee. Het is ook ongezellig druk in de Straat van Hormuz, die gisteren gesloten werd verklaard door Iran en sindsdien ook daadwerkelijk dicht lijkt, op de radar althans. In hoeverre de zeestraat "toll free" gaat zijn bij vrede is ook nog de vraag: Trump beweert nu dat de VS mogelijk zelf tol gaat heffen. We houden vandaag een oog op Libanon en de open/gesloten/open/gesloten Straat. Live!

Update 09:08 - In Zwitserland gaan ze naast nucleair vergaderen ook spoedvergaderen over Libanon.

Update 13:15 - Beeld van ontmoeting tussen premier van Pakistan en JD Vance!