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Liveblog oorlog. 'Vanochtend Israëlische aanvallen op Hezbollah ondanks wapenstilstand', Witkoff en Kushner naar Zwitserland voor 'eerste nucleaire onderhandeling'

Het gaat echt even vallen of staan in Libanon in Liveblog 159. Liveblog 158 las u hier

Toelichting IDF gisteravond

Het is enorm fragiel allemaal in Zuid-Libanon. Hezbollah doodde gisternacht een gehele Israëlische tankcrew van vier inclusief de commandant van het tankbataljon, en verwondde daarna nog eens vijf IDF-soldaten, waarvan een ernstig. Daar reageerde Israël op met meer dan 150 luchtaanvallen op Hezbollah-doelen. Daarna kwam er onder Amerikaanse druk een wapenstilstand, maar volgens Libanese media vonden er vanochtend weer Israëlische luchtaanvallen plaats. De IDF heeft die aanvallen nog niet bevestigd, en het is op moment van schrijven niet bekend of hier, net als gisternacht, weer een hevige Hezbollah-aanval aan vooraf ging. 

In ander vredesnieuws is Trumps gezant Steve Witkoff onderweg naar Zwitserland voor wat door Axios beschreven wordt als "de eerste ronde van gesprekken met Iran over een potentiële nucleaire deal". Jared Kushner zou voor dezelfde gelegenheid al in Zwitserland zijn, en de gesprekken zouden geleid gaan worden door VP Vance. Gaan we meemaken. Maar nu even live naar Zuid-Libanon.

Update 09:29 - Hier foto's van Israëlische luchtaanvallen op Hezbollah-doelen in Zuid-Libanon vanochtend.
Update 10:08 - Trump liet zich gisteren publiekelijk trouwens weer erg ontdooid uit over Israël en Netanyahu: "We fought very well with Israel, and we've had a great relationship with Israel. We're very formidable. And Bibi Netanyahu, he's a warrior prime minister. We really fought hard with Israel."

Trump weer wat ontdooid

Gisteren meer dan 150 IDF-aanvallen op Hezbollah doelen

Context: Hezbollah's aanvallen 17 en 18 juni, dus nog voor die dodelijke nacht gisteren

Tags: Trump, Iran, oorlog
@Spartacus | 20-06-26 | 09:08 | 263 reacties

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