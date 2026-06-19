Eerst even over Vance's reactie op Israëlische critici van de deal - die zich dus niet alleen meer rechts van Netanyahu bevinden, maar zich (gesterkt door aanstaande verkiezingen in oktober) ook in de centristisch-seculiere oppositie laten horen. Vance zegt bovenstaand eigenlijk dat de Israeli's een beetje moeten dimmen, omdat Trump de enige leider is die nog sympathie voor Israël heeft, en dat tweederde van de wapenplatformen die gebruikt werden om Israël de afgelopen maanden tegen drones, kruis- en ballistische raketten te verdedigen, betaald zijn door de Amerikaanse belastingbetaler. In een interview met de New York Times gaat hij nog iets verder, wanneer hij zich tot uiterst-rechtse kabinetsleden Ben-Gvir en Smotritch richt (even in het Engels, want vertaalt matig): "I guess my response to them would be: What is your exact proposal? You’re a country of nine million people. You can’t just kill your way out of solving every single national security problem that you have."

Het zit de Israeli's dwars dat de nucleaire toezeggingen door Iran - die dus openlijk gewantrouwd worden door de CIA, MinBuz Rubio en MinDef Hegseth - tot nu toe vrij zwak lijken, terwijl Iran er 'upfront' al wel voor beloond lijkt te gaan worden door een deel van dat 'wederopbouwfonds' van $300 miljard afkomstig van de 'Golfstaatcoalitie' (en nadrukkelijk niet van de Amerikaanse belastingbetaler).

Ook leidde het eergisteren tot een zekere ontsteltenis dat Trump ineens tijdens zowel een persconferentie als tijdens latere toelichtingen zei dat Iran 'een deel van hun ballistische raketarsenaal mocht houden, omdat o.a. Saoedi-Arabië ze ook heeft, en ballistische raketten het probleem niet zijn, omdat ze plaatselijk wat schade aan kunnen richten, maar de planeet niet opblazen.'

Netanyahu zelf houdt overigens wijselijk z'n mond, wat Vance zegt te waarderen.

Nja goed. De gepland ontmoeting tussen de Amerikaanse en Iraanse delegaties in Zwitersland gaan vandaag niet door. Een Amerikaanse woordvoerder licht het vaag toe met dat de "logistiek van de onderhandelingen nooit eenvoudig of voorspelbaar was", en Iran zegt dat het eerst signalen wil zien dat Amerika zich aan het principeakkoord gaat houden.

Afijn, we gaan weer eens live, en vooral even in de gaten houden of hernieuwde gevechten tussen Hezbollah en Israël zand in de motor zullen gooien.

Update 08:32 - Oh jongens. De IDF meldt zojuist dat het vannacht luchtaanvallen heeft uitgevoerd tegen meerdere Hezbollah-doelen in Zuid-Libanon. "De aanvallen werden uitgevoerd na herhaalde schendingen van het staakt-het-vuren door de terroristische organisatie Hezbollah."

Update 08:35 - Vreemde toestand bij de NOS gisteravond. Aan het einde van een nieuwsbericht stond de tekst: "Hamas profileert zichzelf als verzetsbeweging tegen de Israëlische bezetting en weigert de wapens neer te leggen. Israël begon het genocidale geweld in Gaza in reactie op de grootschalige aanval door Hamas op 7 oktober 2023." Inmiddels is de tekst licht aangepast naar: "Israël begon na de grootschalige aanslag door Hamas op 7 oktober 2023 een grote militaire aanval in Gaza die uitmondde in het genocidale geweld."

Update 09:09 - Oh JONGENS. De reden voor de Israëlische luchtaanvallen tegen Hezbollah afgelopen nacht was dus dat er gisteren vier (4!) IDF-soldaten gedood zijn door een Hezbollah-drone-aanval, waaronder de commandant van een tankbataljon. De commandant was de vervanger van de vorige commandant die afgelopen april zwaargewond raakte in Zuid-Libanon.

Update 09:38 - OOK nog: gisteravond 5 Israëlische gewonden, waarvan 1 zwaar, door een Hezbollah-aanval op IDF-troepen in Zuid-Libanon. Die wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah uit de Amerikaans-Iraanse deal lijkt onmogelijk stand te kunnen gaan houden zo.

Update 10:59 - De IDF heeft afgelopen uren opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Hezbollah-doelwitten, ditmaal in de Bekavallei.

Update 11:40 - De IDF meldt zojuist dat het sinds vannacht meer dan 80 Hezbollah-doelwitten aangevallen heeft.