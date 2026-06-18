Liveblog oorlog. Trump tekent principeakkoord in Versailles, Iraanse president tekent thuis, 1 IDF-soldaat gedood, 7 gewond door Hezbollah-aanval
Een uitstekend oog voor locatie in Liveblog 157, Liveblog 156 over die $300 miljard las u hier
Trump tekent het Verdrag van Versailles
🚨 President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France. 🇺🇸 pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF— The White House (@WhiteHouse) June 17, 2026
De handtekeningen onder het principeakkoord (alle 14 punten hier te lezen) zijn nog niet droog, of een van de sleutelkwesties uit punt 1, namelijk een "immediate and permanent end to the war on all fronts, including Lebanon" staat alweer onder hoogdruk. Vanochtend vroeg meldde de IDF dat er gisterenmiddag 1 IDF-soldaat gedood, en zeven verwond zijn door een Hezbollah-explosief in Zuid-Libanon. Tegelijkertijd staat Netanyahu intern al onder hoogdruk vanuit de oppositie omdat hij zich teveel door Trump zou laten knevelen, en van oudsher wordt zo'n aanval altijd beantwoord met een serie van vernietigende vergeldingsaanvallen. En mocht dat ondanks Trumps wensen toch gebeuren, dan moet maar even bezien worden hoezeer Iran dat een schending van het principeakkoord vindt.
Ondertussen lijkt de kritiek door planwantrouwers op Trumps deal toe te nemen. Dat gebeurt in twee smaken: linkse commentatoren die zich verheugen om Trumps vermeende vernedering, en Israëlisch-gezinde commentatoren die vinden dat Iran teveel krijgt en te weinig geeft.
En vooral de Iraanse toezeggingen rond het opgeven van hun kernwapenprogramma - die de CIA, MinDef Hegseth en MinBuz Rubio sowieso wantrouwen - komen tot nu toe vrij zwak over. Axios schrijft:
"Een hoge Amerikaanse functionaris zei dat de ontmoeting in Zwitserland op vrijdag tussen een Amerikaanse delegatie onder leiding van vicepresident Vance en een Iraanse delegatie onder leiding van parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf "cruciaal" zou zijn voor het starten van nucleaire gesprekken. De functionaris beweerde dat er een "gentleman's agreement" was bereikt over de geplande nucleaire concessies van Iran, en dat de VS "binnen enkele dagen of weken" zouden weten of Teheran het meende met de uitvoering ervan."
Ah ja, de befaamde handdruk van de Islamitische Revolutionaire Garde! Maar, zo stelt dezelfde official wel (even in het Engels omdat dit citaat moeilijk vertaalt): "If we think that they're just dragging us along and kind of bullshitting us, then we'll be very quick to pull the plug on it and go back to tightening the screws on them very, very aggressively."
Als alles volgens Plan gaat ontmoeten een Amerikaanse en Iraanse delegatie elkaar morgen in Zwitserland om samen naar het Memorandum te staren. Afijn, wij gaan weer live en houden vooral in de gaten of Netanyahu Hezbollah vandaag aanvalt of niet.
Masoud Pezeshkian signs the Islamabad Memorandum of Understanding.**— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) June 18, 2026
**The document was signed digitally and remotely by the presidents of Iran and the U.S. in the early hours of Thursday, June 18, 2026. pic.twitter.com/CLaCJBlwYN
Houd uw roze spionagevliegtuigen in de lucht! (Zijn we echt enorm mee geholpen thnx makkers)
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