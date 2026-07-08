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LIVE! Dogfather Maurice de Hond en Mona Keijzer bij de coronacommissie

Nu wordt het lollig

Foto: Maurice de Hond bij een andere belangrijke ondervragingscommissie

Maurice de Hond bij GeenStijl

Schakelen we LIVE over naar Den Haag voor de parlementaire enquêtecommissie COJONA () waar het nu echt lachen wordt. De 'critici'. Dready dansmarieke en allround vervelende kerel Wimpie Engel smeeeeeekt om na 500 verloren rechtszaken serieus genomen te worden, maar Willem is gek, dus die wordt natuurlijk genegeerd. Wél welkom de enige echte Peilkoning en Dogfather Maurice de Hond, die al snel stelde dat het virus zich verspreidde via aerosolen en daarbij hamerde op ventileren, mondkapjes, ventileren en ventileren. Het RIVM wist niks maar dacht het allemaal beter te weten: we waren erg druk met het wassen van onze handjes, we moesten alleen in de auto met een mondkapje achter het stuur en als we een bekende tegenkwamen mochten we 'm van Mark Rutte een ongemakkelijk elleboogje geven, hi hi, ha ha. Alle critici werden door de Markjes en Hugootjes (die echt he-le-maal niks kan) weggezet als wappie, zoals Willem de Wappie inderdaad een wappie is maar Maurice de Hond en Mona Keijzer géén wappies zijn. Keijzer, die als stas Klimaat en EZ werd ONTSLAGEN vanwege kritiek op het coronatoegangsbewijs, komt vanmiddag aan de beurt. PAPIERE BITTE! Wat een tijd was het. Na de klik.
Update - Gaat over het verschil tussen grote en kleine druppels, over hoe De Hond in contact kwam met het RIVM (via Mark Rutte), De Hond haalt uit naar Van Dissel maar de commissie wil niet dat iemand wordt aangevallen die zich niet kan verdedigen. Toch nog geen vuurwerk dus.
Update - Ook belangrijk: De Hond stond in direct contact met Rutte en Hoekstra. Voor de commissie een teken: critici werden wél gehoord (al heeft dat vooral te maken met De Honds netwerk)

Tags: maurice de hond, coronacommissie, kojona
@Mosterd | 08-07-26 | 10:00 | 223 reacties

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