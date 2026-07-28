Vreemde situatie in Diemen, waar een pand is gekraakt (een misdaad) dat het COA vanaf 2027 wilde inzetten als asielzoekerscentrum. De krakers hebben een briefje op de deur geplakt, waarin ze ze zichzelf omschrijven als "groep mensen die die dringend een dak boven ons hoofd en een plek om te wonen nodig hebben." Maar nu spant het COA samen met een pandeigenaar een rechtszaak aan om deze groep uit hun nieuwe woning te zetten. Pijnlijk natuurlijk. Want zoals iedereen weet bestaat er helemaal geen verband tussen de woningnood en migratie, en al helemaal geen verband tussen woningnood en asielmigratie. Gelukkig is Tofik Dibi weer terug, die weet vast nog een sluipweggetje om deze intersectionele botsing heen, en anders kan hij altijd nog het CIDI of De Telegraaf de schuld geven.