achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

COA-locatie in Diemen gekraakt door mensen die 'dringend dak boven ons hoofd nodig hebben'

Huh maar dit kan helemaal niet?

Vreemde situatie in Diemen, waar een pand is gekraakt (een misdaad) dat het COA vanaf 2027 wilde inzetten als asielzoekerscentrum. De krakers  hebben een briefje op de deur geplakt, waarin ze ze zichzelf omschrijven als "groep mensen die die dringend een dak boven ons hoofd en een plek om te wonen nodig hebben." Maar nu spant het COA samen met een pandeigenaar een rechtszaak aan om deze groep uit hun nieuwe woning te zetten. Pijnlijk natuurlijk. Want zoals iedereen weet bestaat er helemaal geen verband tussen de woningnood en migratie, en al helemaal geen verband tussen woningnood en asielmigratie. Gelukkig is Tofik Dibi weer terug, die weet vast nog een sluipweggetje om deze intersectionele botsing heen, en anders kan hij altijd nog het CIDI of De Telegraaf de schuld geven.

Tags: krakers, coa, diemen
@Ronaldo | 28-07-26 | 16:00 | 126 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

VEILIGHEIDSRISICOGEBIED rond aanmeldcentrum Ter Apel

Asielzoekers gefouilleerd, mogen niet meer wachten op grasveld

@Zorro | 13-07-26 | 17:29 | 296 reacties
COA-locatie azc Harderwijk
azc drukte coa ter Apel

Ter Apel al 2,25 miljoen rijker door clowns COA

asielinstroom weer naar 1000 +++ stationsplein Emmen veiligheidsrisicogebied +++ 100%-controle reizigers OV +++ preventief fouilleren vanaf nu toegestaan +++ extra boa's ingezet +++ extra verlichting geplaatst +++ meer groen +++ veel overlast door 400-650 veiligelanders

@Pritt Stift | 08-12-25 | 19:00 | 160 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.