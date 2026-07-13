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VEILIGHEIDSRISICOGEBIED rond aanmeldcentrum Ter Apel

Asielzoekers gefouilleerd, mogen niet meer wachten op grasveld

Jeetjemineetje, u raadt nooit waar het een totale bende is. Juist, bij het COA-aanmeldcentrum in Ter Apel, waar alles wat VLUCHT VOOR OORLOG EN GEWELD ons land binnenstroomt. Dat wisten we natuurlijk al lang en dat wist bijvoorbeeld ook het Rode Kruis, voor wie de agressieve sfeer (afkomstig van: 'een groepje mannen') zo akelig werd dat ze de benen namen. Zelfs de poeslieve reporters van de NOS werd het aardig heet onder de voeten dus dan kun je spreken van een aanzienlijk probleem. Het land aanmeldcentrum is druk voller dan vol en alles wat niet naar binnen kan zorgt buiten voor totale mayhem, dus neemt het kabinet nu een extra maatregel in de vorm van een veiligheidsrisicogebied. Asielzoekers worden voor het aanmeldcentrum preventief gefouilleerd en vervolgens worden ze teruggestuurd naar een ander pand gebracht om hun aanmelding af te wachten. Als ze binnen eenmaal overlast veroorzaken moeten ze permanent buiten blijven. Poeh poeh. Probleem opgelost verplaatst!

Tags: ter apel, veiligheid, coa
@Zorro | 13-07-26 | 17:29 | 248 reacties

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