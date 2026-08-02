Hadden we even gemist want we stonden gisteren op de GeenStijl Flotilla maar wat krijgen we toch een treurige beelden van de Nederlandse treinstations onder ogen zeg. Daar zijn allemaal dichtregels van Instadichter des Vaderlands en allround malloot Joost Oomen neergekwakt alsof het de Dam is. Stations waar we juist ontzettend veel tijd doorbrengen, stations die bruisen van de gezelligheid, van de onverslaanbare drukte en die bovendien dé ontmoetingsplek zijn voor verschillende culturen. En nu denkt iedereen die een uur en drie kwartier op de intercity staat te wachten dus dat Joost Oomen cultuur is. Terwijl iedereen weet dat Splinter Chabot, Ilja Leonard Pfeijffer en Jip van den Toorn de Grote Drie van het Nederlands cultuurgebied vormen.

Walgelijk en eigenlijk zelfs onacceptabel dat de NS hier in meegaat. Bij de boeken van Oomen kun je immers nog denken: dan lees ik die lekker niet. Of bij zijn radio-onzin: dan luister ik dat lekker niet. En toen hij bij De Slimste Mens zat: dan kijk ik lekker niet. Nu is er echter geen ontkomen meer aan Joost Oomen, en krijgt men dit soort horroregels in de maag gesplitst: "Zijn mensen die in treinen slapen / als vogels die al vliegend slapen?" We zijn uiteraard geen Volkskrantdenkers, alleen zul je zien dat er straks héél toevallig steeds meer en steeds langere vertragingen ontstaan bij de NS, puur en alleen om ons Joost Oomen door de strot te douwen. O man Joost mag weten in hoeveel spoorzelfmoorden dit debacle zal eindigen.