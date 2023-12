Geen station in Nederland is zo de weg kwijt als station Gorinchem. Wat een achterhaald station is dat zeg. Zo'n plek waar ze u vooraf beloven dat de trein naar Geldermalsen gaat, maar in werkelijkheid kan de reis dan net zo goed in Dordrecht eindigen. De koers wijzigt daar bijna dagelijks en het spoorboekje is meer een richtlijn dan een dienstregeling. Op dit station praat de vrouw van het omroepsysteem altijd uit de hoogte en heeft die jonge conducteur in zijn smetteloze pakje geen idee wat er gaande is, maar hij is wel blij dat hij mee mag doen. En ondanks dat het station al jaren lang zijn klanten bedondert, afzet en teleurstelt, stappen de reizigers iedere keer braaf op dezelfde trein. Daardoor was station Gorinchem het enige stembureau in heel Nederland(*) waar D66 bij de afgelopen verkiezingen de grootste partij werd. Vrijwel het complete land gaf de tafeldansende democraten een historische afstraffing, maar die verdwaalde reizigers op station Gorinchem vonden het allemaal wel prima. Wat een lelijk station is het ook.

* Voor de factcheckers: Ja, stembureau Milieu Educatief Centrum Reigershof in 's-Gravenhage behaalde eveneens een D66-dominantie, maar u gaat ons niet vertellen dat dit bureau niet speciaal is opgezet als natte droom van een Rob Jetten-ambtenaar, dus die erkennen we niet.