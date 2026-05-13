FOUR MORE YEARS! Koolmees blijft bij NS
Waar Koolmees eens op moet broeden is hoe treinreizen minder vervelend wordt
U kent wel die reclames van de NS dat zo iemand heel chill in een trein zit, Prodentglimlach op de snoet, beetje naar buiten koekeloeren, en maar lachen. In werkelijkheid staat u met 92 anderen in een halletje als een ijsbreker tussen de muizenkeutels naar graffiti te kijken terwijl de vertraagde trein niet verder rijdt dan Lage Zwaluwe, in de hoek ligt de pamper van Shaquoosha, uw vier dierbare vriendinnen worden lastiggevallen (nog uitzoeken of dit klopt, red.), uw bankrekening is leeg na het kopen van een kaartje en onder uw voet een beschimmelde tosti, een naald, een drol die in de gauwigheid in een Volkskrant is gedraaid en een sixpack lekkende Yogho Yogho's. Wouter Koolmees belooft al jaren dat hij een keertje z'n conducteursopleiding af zal maken maar dat doet hij niet, en toch feliciteren we hem met four more years à € 547.820 per jaar, wij gaan toch niet met de trein. Koop er maar lekker een boel peuken voor vriend!
