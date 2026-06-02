Hé wat leuk een koortdsroom van een column op NU.nl over dat het schande is dat Hakim Ziyech niet in het Nederlands Elftal speelt en iets over Marco van Basten die zich uit zou moeten spreken tegen extreemrechts geweld, Kylian Mbappé en de Franse verkiezingen. En hé wat leuk een koortsdroom van een column in de Volkskrant over dat het een schande is dat Hakim Ziyech niet in het Nederlandse Elftal speelt en iets over centrifuges, remigratie en Dubai. Zit er iets in de lucht ofzo? Of zijn Eelco de Groot en Marcia Luyten toevallig allebei naar de theatershow van Simon Kuper, a stupid man's (de stupid man in dezen is Henk Spaan, red.) idea of a smart person, iemand die te dom is om goede boeken te schrijven en te weinig van voetbal weet om daar iets zinnigs over te zeggen, geweest en is De Groot de enige die daar eerlijk over schrijft omdat Luyten haar bronvermelding weer eens niet op orde had?

Hoe dan ook, gefeliciteerd met de take allebei maar Hakim Ziyech is al een paar jaar scherper achter het stuur dan op het voetbalveld en kwam in 2024 in het nieuws omdat hij de Jodenjacht in Amsterdam steunde, om een paar maanden later in Rusland bij de inmiddels veroordeelde drugcrimineel Quincy Promes op te duiken. Ziyech speelt tegenwoordig bij Wydad (wie? dat) Casablanca, deed niet mee aan de door Marokko """gewonnen""" Afrika Cup en is ook voor dit WK niet geselecteerd. Oh oh wat gaan we Hakim Ziyech missen op ons middenveld met prutsers als Frenkie de Jong, Tijani Reijnders, Ryan Gravenberch en Teun Koopmeiners. Maar ja, leg dat die onafhankelijk denkende DPG-columnisten maar eens uit.