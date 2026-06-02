Vette pech voor iedereen die dacht dat de transfer van Milieudefensie naar Tata Steel de apartste (we gaan al, red.) overstap in de carrière van Donald Pols was. Dat is niet zo. Voordat hij zich druk maakte om het milieu in Nederland, maakte Pols zich namelijk ook al druk om het milieu in zijn geboorteland Zuid-Afrika, en wel namens een volgens NRC "extreemrechtse studentenbeweging die onder meer streed tegen de ANC ten tijde van de afschaffing van apartheid in dat land." Bij Milieudefensie strekt zulks kennelijk tot aanbeveling (zie ook deze tweet van Chris Aalberts), maar bij Tata Steel, waar ze nog wel een geweten hebben, overduidelijk niet. "De Raad van Bestuur van Tata Steel Nederland heeft vanochtend besloten om niet door te gaan met Donald Pols als Chief Sustainability Officer en Directeur Communicatie. De afgelopen dagen is gebleken dat er aanvullende informatie over zijn verleden bekend is geworden, informatie die ons heeft geraakt en die niet eerder met het bedrijf is gedeeld." Klinkt als een ideale wethouder voor Amsterdam, dit.

UPDATE: Complete NRC-interview hierrrr, uitstekend hoefijzertheorie-materiaal. Bizarste quote: "De commotie die zijn overstap naar Tata veroorzaakte had hij niet voorzien." NB: hij werd DIRECTEUR COMMUNICATIE bij Tata wat is dit voor gek joh

UPDATE: Voorzitter Raad van Toezicht Milieudefensie Marty Smits (D66) bevestigt dat Milieudefensie het verleden van Pols bewust in de doofpot heeft gestopt nadat hij het in 2021 opbiechtte. Pols was toen al zes jaar directeur.