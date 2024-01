Die lynchpartijen op afgelegen boerderijen krijgen geen reactie van de politie. De verdachten hebben een te algemeen signalement, je komt zelden tot identificatie of veroordeling . Met toeters en bellen naar een boerderij racen is zinloos, gezien de afstanden zijn de slachtoffers leeggebloed en is de woning geplunderd en gesloopt voordat je arriveert. Boeren mogen zelf terugschieten ( PDF ).

Die oproep vindt gehoor , er vinden regelmatig moordpartijen, bloedige verkrachtingen en ander extreem geweld plaats. De moorden worden gepleegd door jongeren die opgegroeid zijn in een vrije samenleving. Die toegang hebben tot scholing en internet, er is ook een koninklijke route om op een vredige manier te klimmen op de sociaaleconomische ladder. De ander hoeft niet de grond in. ( PDF )

Ik zie ook een andere verbondenheid. Binnen het Zuid-Afrikaanse parlement wordt openlijk opgeroepen tot genocide op blanke boeren . Een soort bijltjesdag , maar dan tegen mensen een paar generaties later, die met hun leven moeten betalen voor een erfzonde. De blanke boer is een soort gedemoniseerde bliksemafleider en zondebok voor elke vorm van ongeluk, onheil of slecht beleid.

Zimbabwe heeft een experiment met politieke bemoeienis in de landbouw. De blanke boeren moesten verdwijnen, ten gunste van de wat ruimer gepigmenteerde bevolking. Er volgde een periode van hongersnood, internationale voedselhulp en smeekbedes dat blanke boeren met hun kennis, kapitaal en lokale ervaring wilden terugkeren. Te veel politici denken dat graan vanzelf uit de grond komt.

Zuid-Afrika beseft niet hoe het land infrastructuur, handel en een schoolsysteem kreeg. Elk woord Nederlands of Engels dat ze uitspreken, vormt een herinnering en een stukje kennisoverdracht. Afrikaans groeide als dialect uit tot de zelfstandige taal. Hun nieuwe geschiedenis is een karikatuur waar alleen plaats is voor blinde haat tegen blanken. Ontwikkelingssamenwerking is dood, haat leeft.

Hetzelfde zie je in de lesboeken van UNWRA schooltjes in Gaza. Daarin wordt niet echt vrede gepredikt, eerder werd de complete jeugd klaargestoomd voor de gewapende strijd. Waar hebben we dat eerder gezien!? Dit is een hele goedkope manier van oorlogvoering, kinderen zijn bijna gratis, zonder schmink volledig gecamoufleerd in de bevolking en ze krijgen alleen een wapen aangereikt.

Dat je ondanks apartheid gezellig kunt samenleven bewijst de grootste democratie India. Daar is een kastensysteem, hoe donkerder je bent, hoe lager je sociale status. Elkaar niet de hersens inslaan, lijkt mij de eerste stap op een lange weg naar gelijkheid, vrijheid en broederschap. Helaas woont er niemand meer in het Midden-Oosten die nog in vrede heeft geleefd. Er is continu oorlog.

Hamas heeft haar legitimiteit ergens in de afgelopen achttien jaar verloren, er zijn in die periode geen verkiezingen geweest. De enige vorm van apartheid die Gaza toen kende, was tegen Joden, die moesten hun nederzettingen in Gaza verlaten en mochten nooit meer terugkeren. Dat offer werd gebracht in hoop op vrede. Een experiment waar ik tot 6 oktober 2023 vertrouwen in had.

7 oktober bewees dat die hoop naïef en onterecht was. De tunnelcomplexen, wapenfabrieken en militaire voorraden bewijzen hoeveel aandacht er is geweest om vanuit Gaza langdurig en vaak veldtochten te houden. De miljarden aan noodhulp die zijn verdwenen in de zakken van enkele Hamas leiders die haat meer zien als businessmodel. Vanuit Qatar zijn ze afhankelijk van oorlog.

De islam wordt hier misbruikt, met de Koran in de hand wordt beweerd dat Israël nooit bestaan heeft, en er een Palestina zonder joden moet komen. Helaas hebben die barbaren de Koran nooit gelezen, daarin komt Israël 43 keer voor. De Koran beschrijft hoe de Islam is ontstaan vanuit het christendom en jodendom. Je zou ook respectvol met je voorouders en hun kroost kunnen omgaan.

Een jihadist die ten strijde trekt tegen joden of christenen, is de strijd aangegaan met zijn eigen roots, en eigen genen. Die geloven zijn in dezelfde regio ontstaan binnen dezelfde bevolkingsgroepen. Dat ging niet netjes uitgesplitst op etniciteit, huidskleur of ras. Wit Suprematistisch leider Craig Cobb deed onderzoek naar zijn genetische achtergrond, hij bleek 14% Afrikaan te zijn.

Genocide betekent letterlijk volkerenmoord. Het beste bewijs dat het delict gepleegd is, zit in dalende bevolkingsaantallen. Die hebben we in Rwanda, Cambodja en Europa gezien. Zo werden tijdens de holocaust 1 op de 3 joden vermoord, hun aantallen zijn nooit hersteld. Als Israël genocide tot doel had, dan was dat zonder Gaza binnen te vallen goedkoper, sneller en veiliger allang gerealiseerd.

De meeste landen hebben zelfs na de tweede wereldoorlog grote problemen met antisemitisme. Die landen zien hun Joodse bevolking al driekwart eeuw dalen. Er zijn maar twee landen ter wereld waar Joden heen vluchten. De VS & Israël. Dat zijn ook de enige landen met een stijgende Joodse bevolking. Het zijn ook de enige landen die in de VN joden ruimte geven. De rest stemt ze weg, de dood in.

Die joodse vluchtelingen en hun nazaten kunnen meestal niet meer terug naar de landen waar ze vandaan komen. Soms is terugkeer naar bijvoorbeeld landen uit de Arabische Liga levensgevaarlijk, soms is terugkeer naar een omgeving waar je dagelijks wordt uitgekotst of ben je zoals in Nederland continu bezig met je fysieke veiligheid organiseren bij redelijk lakse overheidsinstellingen.

Bij de muur rond Gaza kan je de filosofische vraag stellen aan welke kant de gevangenis zit. Zijn het de Gazanen die ook niet welkom in Egypte en Jordanië zijn? Of zijn het de Joden die alleen in de VS nog een redelijk veilig leven kunnen opbouwen? We hebben 7 oktober gezien wat er gebeurt als die muur, die apartheid, die veiligheid er even niet meer is. Toen bekende driekwart van Gaza kleur.

Gaza heeft alleen een vredige toekomst zonder Hamas, zonder haat.