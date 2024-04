Volgende nummer in het Timmerfrans Klavercircus. Na het unerwünscht verklaren van het Israëlische staatshoofd stempt het PvdAGroenLinks-congres later deze maand over het voorstel een paragraaf in het EU-verkiezingsprogramma op te nemen waarin Israël wordt beschuldigd van APARTHEID: "De besturen van de twee partijen leggen de kwestie eind april voor aan de leden op het verkiezingscongres richting de Europese verkiezingen. Als de leden instemmen, zal voor het eerst een grote partij de situatie in de bezette gebieden zo gaan beschrijven. De partijbesturen steunen het idee, maar laten de beslissing over aan de leden." Dat vetgedrukte regeltje betekent dat partijleider Frans Timmermans dus akkoord is; zijn bedoeling is dat het Internationaal Strafhof naast de genocidebeschuldiging (JA!/NEE!) ook in déze kwestie duikt. Nog een tribunaal dus. De beschuldiging van apartheid komt bij Amnesty (minus de lokale afdeling) vandaan, het huidige kabinet verwerpt de aantijging omdat Israël een pluriforme democratische rechtsstaat is.