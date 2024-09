De meeste podcasters die in het vorige decennium uitgroeiden tot (semi-)sterren transformeerden sindsdien tot knettergekke konijnenholbewoners, maar één van hen biedt moedig weerstand. Als er een WK Redeneren was zou Sam Harris 'm ongetwijfeld winnen, dus wanneer hij zijn mond opentrekt, luisteren we graag. Vandaag is hij te gast in de Call me Back podcast, waar Douglas Murray vorige week terugblikte op het (bijna) jaar na 7 oktober. Vanuit een iets ander perspectief doet Harris deze week hetzelfde. Over een ongemakkelijk asymmetrie:

"Als de Palestijnen hun wapens hadden neergelegd en zich vreedzaam hadden opgesteld, was er decennia geleden al een tweestatenoplossing geweest. Als de Israëli’s hun wapens hadden neergelegd en zich vreedzaam hadden opgesteld, had er een genocide plaatsgevonden."

Hele gesprek hieronder (verplicht huiswerk).