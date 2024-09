Douglas Murray pakte direct na 7 oktober het vliegtuig naar Israël en groeide sindsdien uit tot de meest erudiete verdediger van het land, dat zo nu en dan best een erudiete verdediger kan gebruiken. In deze aflevering van de Call me Back-podcast (duur: iets meer dan een uur) reflecteert Murray op het afgelopen, godsonmogelijk deprimerende jaar. Wat u ook van de gruweltocht in Gaza vindt, dit is een bijzonder waardevol perspectief om te begrijpen wat er (nog steeds) gebeurt in de regio. Met: traantjes bij Murray himself.