2023: Milieudefensie wil een bank, verzekeraar of pensioenfonds voor de rechter slepen vanwege te weinig klimaatactie. "Of je nu zelf naar olie boort of voor de boor betaalt: beide dragen verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis."

2024: Milieudefensie wil bouwbedrijven en metaalbewerkers voor de rechter slepen vanwege te weinig klimaatactie. "Of je nu zelf naar olie boort of de boor bouwt: beide dragen verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis."

2025: Milieudefensie wil onderwijsinstellingen voor de rechter slepen vanwege te weinig klimaatactie. "Of je nu zelf naar olie boort of mensen leert te boren: beide dragen verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis."

2026: Milieudefensie wil fabrikanten van overalls of veiligheidsschoenen voor de rechter slepen vanwege te weinig klimaatactie. "_Of je nu zelf naar olie boort of het borend personeel kleedt: beide dragen verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis._”

2027: Milieudefensie wil een supermarkt, restaurant of cateraar voor de rechter slepen vanwege te weinig klimaatactie. "Of je nu zelf naar olie boort of de borende mannen voedt: beide dragen verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis."

2028: Milieudefensie wil de rechter voor de rechter slepen vanwege te weinig klimaatactie. "Of je nu zelf naar olie boort of de boor legitimeert: beide dragen verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis."

2029 Milieudefensie wil Milieudefensie voor de rechter slepen vanwege te weinig klimaatactie. "Of je nu zelf naar olie boort of het bestaan van de boor erkent door hem aan te klagen: beide dragen verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis."