Mooi nieuws voor Donald Pols, hierboven nog in actie als directeur van Milieudefensie met een of andere gare actie tegen Shell. Die heeft gisteren in de krant gelezen dat het allemaal reuze meevalt met de klimaatverandering en om dat te vieren stapt hij over naar... Tata Steel. Toch een beetje alsof je van BIJ1 overstapt naar het Commissariaat voor de Media, of van de Bond Tegen Vloeken naar het Kankerfonds. "De actiegroep zegt "geen begrip voor deze keuze" te hebben, en heeft daarom per direct afscheid genomen van zijn directeur." Wij snappen het dan weer wel. Bij Milieudefensie verdiende Pols 135.898 euro per jaar, ruim onder de limiet volgens de Wet Normering Topinkomens. Tata Steel hoeft zich niet aan die wet te houden. Of, zoals Pols het zelf schrijft in een persverklaring, hij is namelijk ook hoofd communicatie, over "een logische volgende stap": "Ik heb jarenlang van buiten de druk opgevoerd op bedrijven om klimaatambities om te zetten in concrete actie - ook via de rechter. Die ervaring neem ik mee naar binnen. Bij Tata Steel heb ik de kans om te laten zien dat industriële verduurzaming niet alleen afdwingbaar is, maar ook van binnenuit kan worden aangedreven." Nou gefeliciteerd makker.