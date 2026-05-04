Hoera we gaan niet dood! Althans, niet door de zeespiegelstijging als gevolg van een opwarming van 4 tot 6 graden in het jaar 2100. Want weet u: die komt er niet. Zeggen wij niet, zegt het VN klimaatpanel (IPCC) in een nieuw klimaatrapport (nieuwe scenario's hierrr). In het nieuwe doemscenario komt die opwarming hooguit nog tot een zielige 3,5 graden - het verschil tussen 11,5 en 15 graden dus! Betekent natuurlijk niet dat we nu weer in dezelfde klimaatsituatie van ja noem eens wat 1998 zitten of zo, maar wel dat een aantal verstrekkende beslissingen die zijn gebaseerd op dat scenario, van bijvoorbeeld politiek en rechtspraak, qua onderbouwing wegzinken tot onder zeeniveau. Daar zitten we juridisch uiteraard al aan vast dus we hebben er beleidsmatig, en indachtig de klimaatdramgeschiedenis van onze premier, helemaal niks aan.

Het toont alleen wel hoeveel impact rechters hebben met uitspraken die zijn onderbouwd door inmiddels GESCHRAPTE scenario's. Superhandig voor het vertrouwen in de rechtspraak. Gelukkig wisten we al iets langer dat rechters sowieso niet per se uitblinken op de thema's betrouwbaarheid en klimaat. Overigens is het gunstigste klimaatscenario ook geschrapt, maar goed, dat is uiteindelijk toch iets minder belangrijk gebleken in rechtszaken. Je zou op basis van dit door klimaatspeurpaus Maarten Keulemans gebrachte nieuws (hele Keuledraad hier) haast zeggen dat de klimaatwetenschap en daarmee de rechtspraak en daarmee de koers van dit land net zo onzeker en onvoorspelbaar is als het weer klimaat. Of ons hoeraatje hierboven terecht is zullen we derhalve pas rond 2100 weten. In het gunstigste scenario bestaat Nederland dan nog en leven we allemaal het eeuwige leven zodat we de klimaatsituatie in 2100 met onze eigen ogen kunnen aanschouwen.