Onze eigen Wopke "de Woppert" Hoekstra heeft het vannacht na VIJFTIEN (15) uur voor elkaar gekregen dat het zooitje koppige EU-lidstaten een handtekening heeft gezet onder zijn 'afgezwakte' klimaatakkoord, zo melden bronnen aan RTL Nieuws. Vanochtend komt men bij elkaar om de boel definitief rond te maken. De Green Deal is allang weg, vergeten, opgekrast, verwijderd, terug naar zijn maker, een ex-Green Deal, uit het geheugen gewist net als: zijn maker (hoe heet die man ook alweer, klimaatpaus of zo? Even opzoeken, red.). Na dat groene prutswerk had Hoekstra al een Hoekstrasteen van de EU gebouwd maar dat moest een keertje over vanwege gezeur van de klimaatontkenners der lidstaten. Toch zijn ook die nu akkoord gegaan met 90% CO2-reductie in 2040 (wel met een CO2-afkoopregeling en een uitstel naar 2028 van brandstofbelasting) omdat Woppert ze tijdens een potje golf, het nuttigen van een ceasarsalade of het drinken van een glas wijn heeft overtuigd. Net op tijd voor de grote klimaatconferentie van de VN. Felicitaties dus aan hem, aan de EU en aan ONS want: klimaat = GERED.