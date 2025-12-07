Ha! Elon Musk gaat de EU omduwen
War on Brussels is begonnen
The irony of your announcement:— Nikita Bier (@nikitabier) December 6, 2025
You logged into your dormant ad account to take advantage of an exploit in our Ad Composer — to post a link that deceives users into thinking it’s a video and to artificially increase its reach.
As you may be aware, X believes everyone should… https://t.co/ziuhUOimOT
En dan nu... BIER! Want het grote slopen van Brussel en Straatsburg is begonnen. Binnenkort hebben we weer stofzuigers van 1800 watt, mestregels die van onszelf zijn, plastic rietjes, roodwitte slagbomen bij de grenzen en mannetjes met geweren die HO zeggen tegen invasieve types zonder naam, leeftijd of land van herkomst, losse doppen op melkpakken en uiteraard een eigen munt! En dat allemaal omdat de EU Elon Musk en X een vette boete heeft gegeven, waarop Chef Product Bier van X de stekker uit het X-account van de EU trok wegens malversaties, zwendel en corruptie. Hoe dat precies zit, leest u hierrr bij Politico of anders onderstaand fragmentje van GBNews, met het magische woord "CONTROL". Heel benieuwd wat de volgende stap van Tante Ursula/Brussel zal zijn, en of X daadwerkeijk wordt VERBOTEN in de EU. En of er dan een Carrier Strike Group voor kust van Zeebrugge komt te liggen. Developing...
The massive EU fine against @elonmusk and X is about nothing more than control. The US must stand up against the Brussels Effect @JamesCz19 on @GBNEWS with @benleo444 pic.twitter.com/2yX046EvAA— Consumer Choice Center (@ConsumerChoiceC) December 7, 2025
De handschoenen zijn UIT
The tyrannical, unelected bureaucracy oppressing the people of Europe are in the second picture https://t.co/j6CFFbajJa— Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2025
HO ELON. Dit willen wij dus NIET.
Elon Musk wants to copy and turn Twitter (now X) into China's WeChat.— Songpinganq (@songpinganq) December 6, 2025
In China, once you are blacklisted by Social Credit System, WeChat immediately flags you as ''untrustworthy''. So it stops you from spending your own digital currency to buy food, pay rent, or receive… https://t.co/ZatOv6VHB7 pic.twitter.com/3WuIKCaodP
