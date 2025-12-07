En dan nu... BIER! Want het grote slopen van Brussel en Straatsburg is begonnen. Binnenkort hebben we weer stofzuigers van 1800 watt, mestregels die van onszelf zijn, plastic rietjes, roodwitte slagbomen bij de grenzen en mannetjes met geweren die HO zeggen tegen invasieve types zonder naam, leeftijd of land van herkomst, losse doppen op melkpakken en uiteraard een eigen munt! En dat allemaal omdat de EU Elon Musk en X een vette boete heeft gegeven, waarop Chef Product Bier van X de stekker uit het X-account van de EU trok wegens malversaties, zwendel en corruptie. Hoe dat precies zit, leest u hierrr bij Politico of anders onderstaand fragmentje van GBNews, met het magische woord "CONTROL". Heel benieuwd wat de volgende stap van Tante Ursula/Brussel zal zijn, en of X daadwerkeijk wordt VERBOTEN in de EU. En of er dan een Carrier Strike Group voor kust van Zeebrugge komt te liggen. Developing...