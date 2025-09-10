Von der Leyen wil nieuwe sancties tegen Israël: gedeeltelijke opzegging associatieverdrag, vermindering handel, reisverbod ministers
What is happening in Gaza has shaken the conscience of the world.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 10, 2025
Man-made famine can never be a weapon of war. This must stop.
EU aid to Gaza far outweighs that of any other partner.
But of course, Europe needs to do more.
Here are measures for a way forward ↓ pic.twitter.com/xnq8PkMduG
Nou, Urs wil: een heleboel want het is heel erg allemaal. Meest opmerkelijk is het voorstel tot een "gedeeltelijke opschorting van handelsaspecten van het EU-Israëlische associatieverdrag". En dat is significant, want de EU is met 32% van alle totale handel Israëls grootste handelspartner. Daarbij ook nog een "pauze van bi-laterale betalingen aan Israël", inreisverboden voor "extremistische ministers" van Nationale Veiligheid Ben Gvir en minister van Financiën Bezalel Smotrich en "gewelddadige kolonisten". Maar, hard waar het moet, zacht waar het kan! "“We will put our bilateral support to Israel on hold,” she said, adding that funding for the Holocaust museum Yad Vashem and Israeli civil society would not be affected. She gave no further details than that." Yad Vashem mag open blijven, want stel je voor dat we vergeten opdat we nooit vergeten.
מח"ט 401 לאחר נפילת 4 הלוחמים בקרב:— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 10, 2025
״גיבורים שנפלו בזמן שהגנו על חבריהם. לצד הכאב, נמשיך להילחם ונעמוד במשימה"
לכל הפרטים>>https://t.co/dU1EyPaDIC pic.twitter.com/o9AxnElZLJ
