Nou, Urs wil: een heleboel want het is heel erg allemaal. Meest opmerkelijk is het voorstel tot een "gedeeltelijke opschorting van handelsaspecten van het EU-Israëlische associatieverdrag". En dat is significant, want de EU is met 32% van alle totale handel Israëls grootste handelspartner. Daarbij ook nog een "pauze van bi-laterale betalingen aan Israël", inreisverboden voor "extremistische ministers" van Nationale Veiligheid Ben Gvir en minister van Financiën Bezalel Smotrich en "gewelddadige kolonisten". Maar, hard waar het moet, zacht waar het kan! "“We will put our bilateral support to Israel on hold,” she said, adding that funding for the Holocaust museum Yad Vashem and Israeli civil society would not be affected. She gave no further details than that." Yad Vashem mag open blijven, want stel je voor dat we vergeten opdat we nooit vergeten.