achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Bedenk een nieuwe naam voor: Vegetarische Rookworst

iemand?

De bal gehakt is door de kerk. Brussel gaat alle VEGABURGERS, vegetarische rookworsten deugspekjes, havergehakt en vegakippendijen etcetera VERBIEDEN*, wegens geen vlees en daarmee ontzettende misleidend, vals en desinformatie. Kortom: we hebben iets nieuws voor de Unox Vegetarische Rookworst nodig - wtf 4,55. Dus roept u maar en help Unox de winter door. Apenlul. Vegadrol. Rookslang. Poepding. Ontzettende Laurens.

*De Europese Commissie en de EU-lidstaten moeten het voorstel eerst goedkeuren voordat het daadwerkelijk in wetgeving wordt omgezet.

Voorlopige TopTien. Met stip op 1: De VoltSnikkel

Tags: vegaburger, brussel, EU, regels
@Pritt Stift | 08-10-25 | 16:00 | 398 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Politico: "EU's vergeldings-heffingen van $21 miljard raken opzettelijk meer Trumps Red States"

EU-heffingen als vergelding op de Amerikaanse heffingen (25% aluminium, staal en auto's, 20% op de meeste andere dingen) vanaf 15 april van kracht

@Spartacus | 09-04-25 | 11:31 | 428 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.