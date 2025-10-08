De bal gehakt is door de kerk. Brussel gaat alle VEGABURGERS, vegetarische rookworsten deugspekjes, havergehakt en vegakippendijen etcetera VERBIEDEN*, wegens geen vlees en daarmee ontzettende misleidend, vals en desinformatie. Kortom: we hebben iets nieuws voor de Unox Vegetarische Rookworst nodig - wtf 4,55. Dus roept u maar en help Unox de winter door. Apenlul. Vegadrol. Rookslang. Poepding. Ontzettende Laurens.

*De Europese Commissie en de EU-lidstaten moeten het voorstel eerst goedkeuren voordat het daadwerkelijk in wetgeving wordt omgezet.