Every time I see a video about the drone war that makes me go "holy shit this is insane" another one gets sent to me that tops it. 4k quality with dolby level sound on this one, you should turn up sound when watching this. The drone barely misses the pickup truck, and is still…

Uiteraard weer als antwoord op die drones die het luchtverkeer platlegden in Kopenhagen en Oslo, die Russische voor Oekraïne bestemde drones in Polen, en die vier schendingen van Estlands luchtruim door Russische straaljagers hielpen ook niet. En toen zei Von Der Leyen BUILD THAT WALL. De Financial Times schrijft: "The EU will draw up plans to build and help finance interlinked drone defences across the entire continent’s borders and critical infrastructure, the bloc’s defence commissioner said, after a spate of recent airspace violations by Russia. (...) Brussels will provide “financial and industrial assistance” to countries after agreeing a “common approach” to the challenge, Kubilius said. Ministers pushed for a multi-layered system including radars, acoustic detection systems and machine guns to down low-tech drones, he said." Gaat "miljarden" kosten, al weet natuurlijk niemand hoeveel precies, want zo gaan die dingen. Uiteindelijk zijn er maar twee opties: elke burger zoals bovenstaand een shotgun, en zoals onderstaand een net over elke snelweg.

Update 10:44 - "Drones observed over multiple military locations in Denmark last night, Danish Armed Forces tell TV2. This includes the Karup Air Base, which is Denmark's largest military workplace. The base houses all of the country's military helicopters."