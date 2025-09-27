EU wil anti-dronemuur voor het HELE CONTINENT
Soort Atlantische Muur aan de andere kant
Every time I see a video about the drone war that makes me go "holy shit this is insane" another one gets sent to me that tops it.— Cameron Rowe (@camrrowe) September 25, 2025
4k quality with dolby level sound on this one, you should turn up sound when watching this.
The drone barely misses the pickup truck, and is still… pic.twitter.com/FIvhIHG08r
Uiteraard weer als antwoord op die drones die het luchtverkeer platlegden in Kopenhagen en Oslo, die Russische voor Oekraïne bestemde drones in Polen, en die vier schendingen van Estlands luchtruim door Russische straaljagers hielpen ook niet. En toen zei Von Der Leyen BUILD THAT WALL. De Financial Times schrijft: "The EU will draw up plans to build and help finance interlinked drone defences across the entire continent’s borders and critical infrastructure, the bloc’s defence commissioner said, after a spate of recent airspace violations by Russia. (...) Brussels will provide “financial and industrial assistance” to countries after agreeing a “common approach” to the challenge, Kubilius said. Ministers pushed for a multi-layered system including radars, acoustic detection systems and machine guns to down low-tech drones, he said." Gaat "miljarden" kosten, al weet natuurlijk niemand hoeveel precies, want zo gaan die dingen. Uiteindelijk zijn er maar twee opties: elke burger zoals bovenstaand een shotgun, en zoals onderstaand een net over elke snelweg.
Update 10:44 - "Drones observed over multiple military locations in Denmark last night, Danish Armed Forces tell TV2. This includes the Karup Air Base, which is Denmark's largest military workplace. The base houses all of the country's military helicopters."
Binnenkort de A4!
🇺🇦 In Ukraine, a road covered with anti-drone nets built as a precaution against drone attacks; pic.twitter.com/rDu165mfHI— Universal News (@universalnewsx) September 20, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Urs en Don sluiten deal in StamCafé: Amerikaanse importheffingen van 15%, EU 0%
Deal gesloten op Trumps golfresort te Schotland
EU geeft €500.000 aan Gambia voor worstelwedstrijden om "veerkracht tegen klimaatverandering te vergroten"
Iedereen is van de wereld en Europa is van iedereen
Politico: "EU's vergeldings-heffingen van $21 miljard raken opzettelijk meer Trumps Red States"
EU-heffingen als vergelding op de Amerikaanse heffingen (25% aluminium, staal en auto's, 20% op de meeste andere dingen) vanaf 15 april van kracht
Wereld reageert op Trumps importheffingen
EU vangt heffing van 20% op ALLE export
Eindelijk. EU begint War on China
KIJKEN KIJKEN. NIET KOPEN.
We krijgen: een digitaal rijbewijs
Rijexamen halen wordt weer wat moeilijker
Democratie of geen democratie? EU zet vraagtekens bij Turkije
Vraagtekens zetten dat kunnen wij ook!
EU-MinBuz Kaja Kallas: "Opgeven Oekraïens grondgebied is rode lijn, betrek ons bij onderhandelingen"
Zit er net beweging in de zaak begint ineens iemand te praten terwijl 8 maart al voorbij is