achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

EU wil anti-dronemuur voor het HELE CONTINENT

Soort Atlantische Muur aan de andere kant

Uiteraard weer als antwoord op die drones die het luchtverkeer platlegden in Kopenhagen en Oslo, die Russische voor Oekraïne bestemde drones in Polen, en die vier schendingen van Estlands luchtruim door Russische straaljagers hielpen ook niet. En toen zei Von Der Leyen BUILD THAT WALL. De Financial Times schrijft: "The EU will draw up plans to build and help finance interlinked drone defences across the entire continent’s borders and critical infrastructure, the bloc’s defence commissioner said, after a spate of recent airspace violations by Russia. (...) Brussels will provide “financial and industrial assistance” to countries after agreeing a “common approach” to the challenge, Kubilius said. Ministers pushed for a multi-layered system including radars, acoustic detection systems and machine guns to down low-tech drones, he said." Gaat "miljarden" kosten, al weet natuurlijk niemand hoeveel precies, want zo gaan die dingen. Uiteindelijk zijn er maar twee opties: elke burger zoals bovenstaand een shotgun, en zoals onderstaand een net over elke snelweg.

Update 10:44 - "Drones observed over multiple military locations in Denmark last night, Danish Armed Forces tell TV2. This includes the Karup Air Base, which is Denmark's largest military workplace. The base houses all of the country's military helicopters."

Binnenkort de A4!

Tags: EU, drone, muur
@Spartacus | 27-09-25 | 10:30 | 273 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Politico: "EU's vergeldings-heffingen van $21 miljard raken opzettelijk meer Trumps Red States"

EU-heffingen als vergelding op de Amerikaanse heffingen (25% aluminium, staal en auto's, 20% op de meeste andere dingen) vanaf 15 april van kracht

@Spartacus | 09-04-25 | 11:31 | 428 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.