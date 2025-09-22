achtergrond

Luchthaven Kopenhagen gesloten na spotten 'grote drones'

Panieeeek

Even een onderbreking van de avondrust wegens DRONEPANIEK. Na Polen nu ook in DENEMARKEN (??). Daar is vanavond de luchthaven van Kopenhagen gesloten nadat er twee of drie 'grote drones' in het luchtruim werden gespot. Om of het daadwerkelijk drones waren, om wat voor drones het dan ging, van wie de drones waren en wat de bedoeling van de drones was is allemaal nog onduidelijk. De situatie leidt in ieder geval tot onrust en chaos op de luchthaven van Aalborg, waar tientallen voor de hoofdstad bestemde vluchten naar moeten uitwijken.

Update 23:35 - In Oslo was eveneens een drone-alarm, daar zijn 2 personen gearresteerd. Lijkt verder ongerelateerd aan de situatie in Kopenhagen.
Update 00:15 - Nu ook beperkt vliegverkeer naar Oslo, nieuwe drone gespot boven de luchthaven.
Update 00:20 - De Deense politie zegt nu het incident van vanavond grondig te onderzoeken, in samenwerking met andere overheidsinstanties, en kondigt een persconferentie aan.
Update 00:40 - Luchthaven Kopenhagen weer vrijgegeven, nog wel veel vertragingen en annuleringen.

'Nog steeds ongeïdentificeerde drones boven vliegveld'

Tags: drones, denemarken
@Zorro | 22-09-25 | 23:28 | 111 reacties

Reaguursels

