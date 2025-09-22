Luchthaven Kopenhagen gesloten na spotten 'grote drones'
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) September 22, 2025
Massive police operations underway as large drones appear in the skies over Copenhagen and Oslo.
At least 3-4 very large drones have shut down northern Europe’s largest airport Kastrup (Copenhagen). Drones also spotted over military facilities in Oslo pic.twitter.com/9F8kjFdtTE
Even een onderbreking van de avondrust wegens DRONEPANIEK. Na Polen nu ook in DENEMARKEN (??). Daar is vanavond de luchthaven van Kopenhagen gesloten nadat er twee of drie 'grote drones' in het luchtruim werden gespot. Om of het daadwerkelijk drones waren, om wat voor drones het dan ging, van wie de drones waren en wat de bedoeling van de drones was is allemaal nog onduidelijk. De situatie leidt in ieder geval tot onrust en chaos op de luchthaven van Aalborg, waar tientallen voor de hoofdstad bestemde vluchten naar moeten uitwijken.
Update 23:35 - In Oslo was eveneens een drone-alarm, daar zijn 2 personen gearresteerd. Lijkt verder ongerelateerd aan de situatie in Kopenhagen.
Update 00:15 - Nu ook beperkt vliegverkeer naar Oslo, nieuwe drone gespot boven de luchthaven.
Update 00:20 - De Deense politie zegt nu het incident van vanavond grondig te onderzoeken, in samenwerking met andere overheidsinstanties, en kondigt een persconferentie aan.
Update 00:40 - Luchthaven Kopenhagen weer vrijgegeven, nog wel veel vertragingen en annuleringen.
'Nog steeds ongeïdentificeerde drones boven vliegveld'
Der er fortsat uidentificerede droner omkring Københavns Lufthavn. Derfor kan ingen fly lette og lande. Ankommende fly er omdirigeret til andre lufthavne og afgående fly er forsinket eller aflyst. Passagerer bedes orientere sig på https://t.co/6qVPAWJTAj eller hos flyselskaberne. https://t.co/cXMZo2xY6E— Copenhagen Airport (@CPHAirports) September 22, 2025
