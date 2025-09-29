achtergrond

IS HYSTERIE. Doe even rustig over al die drones

Wie is hier nou hysterisch?

Hier volgt even een belangrijke waarschuwing voor iedereen die de hele tijd DE DRONES DE RUSSEN DE DRONES DE RUSSEN DE DRONES DE RUSSEN aan het schreeuwen is. Vorige week was er in Denemarken namelijk PANIEK vanwege DE DRONES DE RUSSEN DE DRONES DE RUSSEN DE DRONES DE RUSSEN, afgelopen zaterdag was Schiphol ook bang voor DE DRONES DE RUSSEN DE DRONES DE RUSSEN DE DRONES DE RUSSEN (en wat het een ballon), maar het begint er steeds meer op te lijken dat het allemaal wel meevalt met DE DRONES DE RUSSEN DE DRONES DE RUSSEN DE DRONES DE RUSSEN.

Dat zeggen wij niet, maar dat zegt de website dronewatch.nl en daar kunt u wel van beweren dat die natuurlijk alleen maar beweren omdat ze fan zijn van drones, maar fans van drones hebben nu eenmaal vaak verstand van drones en kunnen dus allerlei hysterische beweringen over drones checken. "Vooralsnog lijkt Denemarken ten prooi te zijn gevallen aan een golf van massahysterie, versterkt door de gespannen situatie rondom de Russische agressie in Oekraïne. Dat sluit niet uit dat er op enig moment wel een verdwaalde hobbydrone of kwaadwillende actor actief kan zijn geweest. Maar de meeste drones zijn eenvoudigweg niet in staat om de beschreven vluchten uit te voeren, laat staan dat ze zijn uitgerust met knipperlichten die op kilometers afstand gezien kunnen worden." Je zou haast zeggen: is hysterie. Ondertussen stookt de Europese Commissie het vuurtje net zo hoog op als de laatste keer toen het vliegtuig van Ursula von der Leyen een extra rondje vloog. Wie verspreidt er hier nou nepnieuws?

Tags: drones, denemarken, is hysterie
@Ronaldo | 29-09-25 | 17:00 | 43 reacties

