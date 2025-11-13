ZIEN. Russische drone uit de lucht geknald met MINIGUN
Poah
Vaak als we hier beelden uitlichten van het oostfront zijn termen als 'het eerloze Slavische slachthuis' op zijn plaats, een helse loopgravenoorlog waarvan de uitzichtloze stilstand wordt betaald met de levens van jonge mannen; kanonnenvoer waar ze inmiddels ook nog eens een schrijnend tekort aan hebben. En van ons geld, natuurlijk. Ditmaal echter: POV-beelden die een stuk meer Call of Duty-esque aanvoelen, namelijk van een Shahed die wordt neergehaald met een M134 Minigun aan boord van een Oekraïense Mi-8 helikopter. Mocht u het zich afvragen, volgens Grok wordt er in deze paar seconden voor 200 tot 400 dollar aan munitie afgeschoten. Toch, vet filmpje.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
"Vrij uniek", Schiphols Polderbaan 3 kwartier dicht door drone
Vliegverkeer ruw verstoord
EU wil anti-dronemuur voor het HELE CONTINENT
Soort Atlantische Muur aan de andere kant
"Russische drone" raakt TSJERNOBYL, doorbreekt externe beschermingslaag, brand boven Reactor 4
Wel spannend maar vooralsnog niks aan de hand
Zo zag u de P-51 Mustang niet eerder
Okay het is geen P-51 maar een 70% replica met volkomen gemoderniseerde avionics, de SW-51 Mustang
Internet wordt gek. Poetins handen bewegen 0 cm
Leg dat maar eens uit!
POV. Dit ziet u als uw Humvee door een artilleriegranaat wordt geraakt
Extreem dikke beelden uit mijnenveld Oekraïne