Vaak als we hier beelden uitlichten van het oostfront zijn termen als 'het eerloze Slavische slachthuis' op zijn plaats, een helse loopgravenoorlog waarvan de uitzichtloze stilstand wordt betaald met de levens van jonge mannen; kanonnenvoer waar ze inmiddels ook nog eens een schrijnend tekort aan hebben. En van ons geld, natuurlijk. Ditmaal echter: POV-beelden die een stuk meer Call of Duty-esque aanvoelen, namelijk van een Shahed die wordt neergehaald met een M134 Minigun aan boord van een Oekraïense Mi-8 helikopter. Mocht u het zich afvragen, volgens Grok wordt er in deze paar seconden voor 200 tot 400 dollar aan munitie afgeschoten. Toch, vet filmpje.