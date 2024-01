Ergens in dat Slavische slachthuis, die eerloze hel van een loopgravenoorlog met drones. Bovenstaand betreft dan toevallig een Russisch slachtoffer, maar morgen is het weer een Oekraïener. We zagen al talloze video's van drones die mortieren en granaten op infanteristen laten vallen, maar dit zien we voor het eerst. Een zelfmoord-drone bestuurd door een operator met VR-bril die op een enkele infanterist jaagt. We zagen zulke drones al wel eerder voertuigen en troepentransport invliegen, maar deze enkelvoudige jacht is toch een nieuw soort nachtmerrie.

INSTANT UPDATE: Nog 1 na de breek.