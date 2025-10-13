achtergrond

Anonieme diplomaat over ONZE Wopke Hoekstra: 'Ziet er altijd uit of hij net van de golfbaan afloopt en een glas wijn bij zijn caesarsalade wil'

Ja dus?

Niet goed genoeg voor jullie in Brussel soms???

Politiek is showbizz voor lelijke mensen dus als er een keer zo'n lekker hapje als ONZE Wopke Hoekstra tussenzit, dan zijn ze meteen jaloers. Kom er maar in anonieme 'Senior Climate Diplomat' die bij Politico loopt te klikken over Eurocommissaris Hoekstra, die blijkbaar iets verkeerds heeft gezegd tegen de Chinezen: "“Hoekstra is a liability,” said a senior climate diplomat from a European country, who disagrees with his aggressive approach toward China. "He always looks and sounds as if he’s just walked off the 18th green and wants a glass of wine with his Caesar salad. I don’t know anyone who thinks he has the requisite gravitas.”" Ja dus? Alsof die requisite gravitas zo geweldig heeft gewerkt de afgelopen jaren. Wat we nu nodig hebben op het wereldtoneel zijn mooie rovers die een hapje eten, een glaasje drinken, een balletje slaan en ondertussen de Chinezen een paar flinke verbale oplawappers verkopen, of wat het dan ook is dat Woppert volgens die anonieme nono fout heeft gedaan. Is het tegenwoordig ook al verboden om van het leven te genieten? Nou dan! Bek houden Senior Climate Diplomat, of moeten we Frans Timmermans soms terug naar Brussel sturen?

Tags: wopke hoekstra, caesarsalade, golfbaan
@Ronaldo | 13-10-25 | 20:00 | 33 reacties

