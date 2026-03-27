De dikastocratie in Nederland. Al best een tijdje een interessante discussie en al best een tijdje een hardnekkig taboe onder de boven-ons-gestelden. Maar! Nu was er een rechter met een grote bek in NRC Handelsblad, stelde JA21 daar Kamervragen over, en begon de rechterlijke macht meteen te miepen dat de treinen naar het Oosten rijden Nederland nu in een soort Polen verandert. Vervelend van die door de tabloids opgehitste ophef, juist over zo een serieus onderwerp. Tijd dus voor een intelligent gesprek met een intelligent Kamerlid en een intelligente rechter onder leiding van een intelligente journalist op de NPO. En wat denkt u? Dat kwam er ook! Bij Nieuwsuur! Serieuze terugkijktip!