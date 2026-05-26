Toegegeven, het artikel zelf zet ook vraagtekens bij wat er in de kop nog zo stellig beweerd wordt. "Hoe oud Ali precies is, weet niemand zeker. Hij kwam ongedocumenteerd Nederland binnen en staat officieel geregistreerd met 1 januari als geboortedatum." Klinkt en is misschien ergens nog redelijk onschuldig, maar waar het op neer komt dat we simpelweg niet weten wie we dit land binnenlaten, we doen echt maar wat. Maar goed, hij vindt het fijn in Nederland, maar 't is ook even wennen. "De verschillen tussen Afghanistan en Nederland zijn groot. Vooral de vrijheid van vrouwen en homoseksuelen viel Ali direct op. „Toen ik hier voor het eerst kwam, zag ik twee vrouwen elkaar kussen,” zegt hij. „Dat vind ik nog steeds een beetje raar.”" Desondanks heeft hij z'n ogen op de toekomst. "Ali wil vooral rust en een normaal leven. „Ik wil Nederlands leren”, zegt hij. „Werk vinden. Een huis. Misschien een vrouw.”" De laatste zin roept overigens de eeuwige vraag op. "Buiten staat Ali’s fatbike klaar". HOE KOMEN ZE ALTIJD AAN FATBIKES?